24 Temmuz 2017 Pazartesi29 Şevval 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
  • "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:56Güneş 05:45Öğle 13:18İkindi 17:12Akşam 20:37Yatsı 22:18
    • 33°C Adana
    • 34°C Adıyaman
    • 25°C Afyon
    • 29°C Ağrı
    • 27°C Amasya
    • 26°C Ankara
    • 38°C Antalya
    • 26°C Artvin
    • 32°C Aydın
    • 29°C Balıkesir
  • BIST: 107.304 0.43
  • Altın: 143,250 0.39
  • Dolar: 3,5450 0.23
  • Euro: 4,1309 0.24

Beşiktaş, Vida'nın peşini bırakmıyor!

»
Beşiktaş, Vida'nın peşini bırakmıyor!
Kartal, Hırvat stoper için yeniden harekete geçti. Siyah-Beyazlılar, Marcelo’nun boşluğunu tecrübeli savunmacıyla doldurmakta kararlı.
Beşiktaş, Vida'nın peşini bırakmıyor! Beşiktaş, Vida'nın peşini bırakmıyor! Beşiktaş, Vida'nın peşini bırakmıyor!

Yeni sezon öncesinde Marcelo Guedes’i 7.5 milyon Euro (30 milyon TL) karşılığında Fransa Lig 1 ekibi Lyon’a satan Kara Kartal, Brezilyalı futbolcunun yerini doldurmak için temaslarını sürdürüyor.

Teknik direktör Şenol Güneş’in isteği doğrultusunda önceliği forvet takviyesine veren Beşiktaş, buna rağmen stoperde de hız kesmiyor. Siyah-Beyazlılar’ın, bu doğrultuda Ukrayna ekibi Dinamo Kiev’in savunmacısı Domagoj Vida için ısrarına devam ettiği bildirildi. 28 yaşındaki savunmacı için yönetimin, gelecek hafta Kiev’le resmi görüşmelerde bulunması bekleniyor.

Geçit vermiyor

Geçen sezon Dinamo Kiev formasıyla 39 maça çıkan Vida, takımına 4 gollük katkı sağlamıştı.  Son 6 sezondur Kiev’de görev yapan tecrübeli futbolcu, Hırvatistan futbolunun son dönemdeki en önemli isimleri arasında yer alıyor. Hava toplarındaki başarısıyla bilinen Vida, ikili mücadelelerde de geçit vermeyen oyun tarzıyla dikkat çekiyor.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Pepe, Beşiktaş ile ilk antrenmanına çıktıPepe, Beşiktaş ile ilk antrenmanına çıktıÇin programının ardından İspanya'ya geçen Beşiktaş'ta Pepe ilk kez antrenmana çıktı.
F.Bahçe'nin rakibinden müthiş geri dönüş!F.Bahçe'nin rakibinden müthiş geri dönüş!Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi Sturm Graz, Avusturya Ligi'ndeki ilk maçında St. Polten karşısında müthiş bir geri dönüşe imza attı ve uzatmada galibiyeti buldu.
Lucescu'dan Galatasaray'a ilk cevapLucescu'dan Galatasaray'a ilk cevapÖstersunds faciası sonrası Galatasaray yönetiminin büyük çoğunluğu Tudor'u gönderip Lucescu'yu göreve getirmek istiyor. Lucescu da bu konuya sıcak bakıyor.
Beşiktaş transferi resmen açıkladı!Beşiktaş transferi resmen açıkladı!Beşiktaş, Orkan Çınar'ın transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Fenerbahçe'nin teklifini reddettiler!Fenerbahçe'nin teklifini reddettiler!Santrfor arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin Milan'a M'baye Niang için yaptığı teklifin reddedildiği ortaya çıktı.
Lens'te yeni gelişme! Teklif ortaya çıktı!Lens'te yeni gelişme! Teklif ortaya çıktı!Beşiktaş forvet ve stoper arayışlarının yanı sıra orta saha için de hamle yapmaya hazırlanıyor.
  • F.Bahçe o açıklamayı resmi siteden kaldırdı!24 Temmuz 2017 Pazartesi 11:55
  • Beşiktaş, Vida'nın peşini bırakmıyor!24 Temmuz 2017 Pazartesi 11:54
  • G.Saray'dan transfer için resmi açıklama!24 Temmuz 2017 Pazartesi 11:53
  • Terim'e ağır sözler! "Gururunla istifa et"24 Temmuz 2017 Pazartesi 11:53
  • Fenerbahçe iki dünya yıldızıyla anlaştı!24 Temmuz 2017 Pazartesi 11:52
  • Terim'e ağır sözler! "Gururunla istifa et"24 Temmuz 2017 Pazartesi 10:35
  • Teröristbaşı Gülen manevi oğluna kıyamadı!24 Temmuz 2017 Pazartesi 09:59
  • Gündeme bomba gibi düşen görüşme!24 Temmuz 2017 Pazartesi 09:48
  • Türk boksör Almanya'da ölü bulundu24 Temmuz 2017 Pazartesi 07:36
  • Serhat ilk kez açıkladı!23 Temmuz 2017 Pazar 19:00
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri