24 Temmuz 2017 Pazartesi29 Şevval 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
  • "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:56Güneş 05:45Öğle 13:18İkindi 17:12Akşam 20:37Yatsı 22:18
    • 33°C Adana
    • 34°C Adıyaman
    • 25°C Afyon
    • 29°C Ağrı
    • 27°C Amasya
    • 26°C Ankara
    • 38°C Antalya
    • 26°C Artvin
    • 32°C Aydın
    • 29°C Balıkesir
  • BIST: 107.304 0.43
  • Altın: 143,250 0.39
  • Dolar: 3,5450 0.23
  • Euro: 4,1309 0.24

F.Bahçe o açıklamayı resmi siteden kaldırdı!

»
F.Bahçe o açıklamayı resmi siteden kaldırdı!
Fenerbahçe, dün gazetelerde yer alan 'Eto'o Fener'e geliyor' haberini yalanlamıştı. Ancak ilerleyen saatlerde, yapılan bu yalanlama açıklamasının siteden kaldırıldığı görüldü.
F.Bahçe o açıklamayı resmi siteden kaldırdı! F.Bahçe o açıklamayı resmi siteden kaldırdı! F.Bahçe o açıklamayı resmi siteden kaldırdı!

Fenerbahçe’den dün öğle saatlerinde yapılan açıklamada “Bugün tarihli Fanatik gazetesinde “Eto’o Fener’e Geliyor” başlığı ile yayınlanan haber tüm içeriği ile yalandır. Söz konusu futbolcu ile ilgimiz yoktur. Özel haber görünümü kazandırılarak, hiçbir dayanağı olmayan, ayıp sınırlarını aşmış, tüm içeriği ile hayal ürünü detaylarla hazırlanmış bu haber, gazetecilik etik kurallarına gölge düşürmekte ve bilgi kirliliğine yol açarak yalan haber üzerine yorumlar yapılmasına neden olmaktadır. Masa başında uydurulan bu tür haberlere itibar edilmemesini kamuoyundan rica ederiz.” ifadeleri kullanılmıştı.
 
Ancak söz konusu açıklama dün gece saatlerinde Fenerbahçe’nin resmi internet sitesinden kaldırıldı. Bu hareket transfer dedikodularını da beraberinde getirdi.
 
Fenerbahçe daha önce yalanladığı Roberto Carlos, Raul Meireles, Mehmet Topuz ve Alper Potuk gibi futbolcuların transferini gerçekleştirmişti.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Pepe, Beşiktaş ile ilk antrenmanına çıktıPepe, Beşiktaş ile ilk antrenmanına çıktıÇin programının ardından İspanya'ya geçen Beşiktaş'ta Pepe ilk kez antrenmana çıktı.
F.Bahçe'nin rakibinden müthiş geri dönüş!F.Bahçe'nin rakibinden müthiş geri dönüş!Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi Sturm Graz, Avusturya Ligi'ndeki ilk maçında St. Polten karşısında müthiş bir geri dönüşe imza attı ve uzatmada galibiyeti buldu.
Lucescu'dan Galatasaray'a ilk cevapLucescu'dan Galatasaray'a ilk cevapÖstersunds faciası sonrası Galatasaray yönetiminin büyük çoğunluğu Tudor'u gönderip Lucescu'yu göreve getirmek istiyor. Lucescu da bu konuya sıcak bakıyor.
Beşiktaş transferi resmen açıkladı!Beşiktaş transferi resmen açıkladı!Beşiktaş, Orkan Çınar'ın transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Fenerbahçe'nin teklifini reddettiler!Fenerbahçe'nin teklifini reddettiler!Santrfor arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin Milan'a M'baye Niang için yaptığı teklifin reddedildiği ortaya çıktı.
Lens'te yeni gelişme! Teklif ortaya çıktı!Lens'te yeni gelişme! Teklif ortaya çıktı!Beşiktaş forvet ve stoper arayışlarının yanı sıra orta saha için de hamle yapmaya hazırlanıyor.
  • F.Bahçe o açıklamayı resmi siteden kaldırdı!24 Temmuz 2017 Pazartesi 11:55
  • Beşiktaş, Vida'nın peşini bırakmıyor!24 Temmuz 2017 Pazartesi 11:54
  • G.Saray'dan transfer için resmi açıklama!24 Temmuz 2017 Pazartesi 11:53
  • Terim'e ağır sözler! "Gururunla istifa et"24 Temmuz 2017 Pazartesi 11:53
  • Fenerbahçe iki dünya yıldızıyla anlaştı!24 Temmuz 2017 Pazartesi 11:52
  • Terim'e ağır sözler! "Gururunla istifa et"24 Temmuz 2017 Pazartesi 10:35
  • Teröristbaşı Gülen manevi oğluna kıyamadı!24 Temmuz 2017 Pazartesi 09:59
  • Gündeme bomba gibi düşen görüşme!24 Temmuz 2017 Pazartesi 09:48
  • Türk boksör Almanya'da ölü bulundu24 Temmuz 2017 Pazartesi 07:36
  • Serhat ilk kez açıkladı!23 Temmuz 2017 Pazar 19:00
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri