Kadrosunu bir santrforla takviye etmek isteyen Fenerbahçe için Fransa'dan bir iddia ortaya atıldı.
Fransa'nın önde gelen spor gazetesi L'Equipe; Fenerbahçe'nin, M'baye Niang transferi için Milan'ın kapısını çaldığını ancak teklifin reddedildiğini iddia etti.
Habere göre; Fenerbahçe, Milan'a Niang için satın alma opsiyonlu kiralama ve 7 milyon Euro'luk satın alma teklifinde bulundu. Ancak Milan, genç golcüyü kiralamayı düşünmediği için bu opsiyonu kabul etmedi. İtalyan devi, Fenerbahçe'nin bonservis bedeli için önerdiği 7 milyon Euro'yu da düşük buldu.
Sarı-lacivertli takımın genç golcüye de yıllık 4 milyon Euro önerdiği belirtildi.
22 yaşındaki genç golcü geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Watford'da kiralık olarak geçirdi ve oynadığı 16 Premier Lig maçında 2 gole imza attı. Niang'ın Milan ile 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Kaynak: NTV Spor
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Fenerbahçe'nin teklifini reddettiler!
Kadrosunu bir santrforla takviye etmek isteyen Fenerbahçe için Fransa'dan bir iddia ortaya atıldı.
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