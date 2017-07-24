2018'in ilk altı ayında yüzde 10, ikinci altı ayında yüzde 6; 2019'un ilk altı ayında yüzde 10, ikinci altı ayında yüzde 8 zammın da aralarında olduğu 3 alternatifli teklifini Devlet Personel Başkanlığı'na sundu.
24 Temmuz 2017 Pazartesi29 Şevval 1438
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Memur zammında yeni gelişme!
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