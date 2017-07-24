24 Temmuz 2017 Pazartesi29 Şevval 1438
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Memur zammında yeni gelişme!

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Memur zammında yeni gelişme!
Memur-Sen, 4. Dönem Toplu Sözleşmesi için hazırlığı teklifi Devlet Personel Başkanlığı'na sundu.
Memur zammında yeni gelişme! Memur zammında yeni gelişme! Memur zammında yeni gelişme!

2018'in ilk altı ayında yüzde 10, ikinci altı ayında yüzde 6; 2019'un ilk altı ayında yüzde 10, ikinci altı ayında yüzde 8 zammın da aralarında olduğu 3 alternatifli teklifini Devlet Personel Başkanlığı'na sundu.

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