24 Temmuz 2017 Pazartesi29 Şevval 1438
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PYD’de rüşvet depremi

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PKK'nın Suriye kolu PYD’nin sözcüsü Redur Halil’in DEAŞ’tan para aldığı ortaya çıkınca Kandil’den gönderilen terörist grubu tarafından alıkonuldu.
PYD’de rüşvet depremi
PYD’de rüşvet depremi PYD’de rüşvet depremi PYD’de rüşvet depremi

PKK’nın Suriye’de aldığı isimlerden biri olan PYD/YPG’nin sözcüsü olan aynı zamanda örgütün Haseke bölgesinde istihbarat sorumluluğu yapan Redur Halil ismindeki terörist kendi örgütü tarafından tutuklanmıştı. Halil’e, örgüt içindeki nüfuzunu kullanarak rüşvet aldığı, yolsuzluk ve kaçakçılık yaptığı gibi suçlamalar yöneltiliyor. Halil’in, PKK’ya ait paraları da zimmetine geçirdiği iddia edilyor. Halil, insan, mal ve silah kaçakçılığını da güdümüne almış bu yöntemle günde on binlerce dolar gelir kazanmaya başlamıştı.

DEAŞ’TAN DA PARA ALDI

Halil’e yöneltilen suçlamalardan biri de DEAŞ’a rüşvet karşılığı lojistik sağlamak. Teröristin DEAŞ bölgelerine gidecek silah ve gıda türü ürünlerin PKK noktalarından geçmesi karşılığında binlerce dolar rüşvet aldığı iddia ediliyor. Bunların dışında tüm devlet dairelerini kontrol altına alan Halil’in yine rüşvet karşılığı bu dairelerde işe alım yaptığı da ifade ediliyor.

ÖRGÜT İÇİ KAVGA VAR

Halil’in imza attığı yolsuzluklar örgüt içindeki hesaplaşmanın da bir bahanesi oldu. PKK/PYD içinde, Suriye savaşıyla birlikte özellikle İran ve Türkiye uyruklu teröristlerin hakimiyetleri arttı. Çok sayıda terörist, Kandil’den Suriye kuzeyine gönderilerek PYD içindeki tecrübesiz teröristleri eğitmeye başladı. Hasekeli olan Halil’in de örgüt içinde Suriyeli olmayan teröristlerin etkin olmasından rahatsız olan örgüt yöneticilerinden biri olduğu ifade ediliyor. PKK’nın sürekli baskı altına almaya çalıştığı diğer Kürt gruplarla yakın temasa girmeye başlayan Halil’in pasifize edilmesi için imza attığı yolsuzluk ve rüşvet olaylarının kullanıldığı belirtiliyor.

MAYIS’TAN BERİ YOK

Halil, daha önce Barzani’ye yakın Kürt gruplar ile toplantılar yapmış bu durum örgütün tepkisini çekmişti. Aynı terörist, PYD elebaşı Salih Müslim’i eleştiren açıklamalarda da bulunmuştu. Halil'in Kandil’den görevlendirilen bir grubun gözaltına aldığı Mayıs ayından bu yana gözaltında tutularak sorgulandığı öğrenildi.

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