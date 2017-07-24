24 Temmuz 2017 Pazartesi29 Şevval 1438
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Fazla tüketen pahalı alacak!

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Su kaynaklarının giderek azalması Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nı harekete geçirdi.
Fazla tüketen pahalı alacak!
Fazla tüketen pahalı alacak! Fazla tüketen pahalı alacak! Fazla tüketen pahalı alacak!

Bakanlık hazırladığı kılavuzda, yeni yapılacak binalarda tasarruflu musluk kullanılmasını istedi ve fazla su tüketenlere kademeli fiyat artışı önerdi.

Su kaynaklarının giderek azalması ile harekete geçen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, belediyelere ve ailelere önerilerin yer aldığı bir kılavuz hazırladı. Habertürk'ten Deniz Çiçek'in haberine göre bakanlık Müsteşarı Prof. Mustafa Öztürk tarafından hazırlanan kılavuzda, TOKİ ve müteahhitler tarafından yeni yapılacak konut ve binalarda tasarruflu musluk ve rezervuar kullanılması istendi. Su tasarrufunu teşvik etmek amacıyla da, fazla su tüketen konut ve işyerlerinde kademeli fiyat artışı önerildi. “Ev ve işyerlerinde yüzde 35 daha az su kullanma kılavuzu”nda gizli su kaçaklarına dikkat edilmesi uyarısında bulunuldu.

İŞTE BAKANLIĞIN ÖNERİLERİ

- TOKİ TASARRUFLU MUSLUK TAKSIN: Belediyeler, TOKİ ve inşaat firmaları yeni yapılan binalarda su tasarruflu rezervuarlar ve musluklar kullanmalı.

- SUYU İSRAF EDENE ZAMLI TARİFE: Kişi başına günde 130 litreden fazla su tüketen konut ve işyerinde su tarifeleri kademeli olarak artırılmalı.

- FAZLA TÜKETEN TESPİT EDİLSİN: Belediyeler su tüketiminin yoğun olduğu konutları ve işyerlerini tespit etmeli ve alınması gereken önlemleri ortaya koymalı.

- TÜKETTİĞİNİZ SUYA BAKIN: Su sızdıran musluk ve rezervuarlar tamir edilmeli.

- GİZLİ KAÇAĞA DİKKAT: Gizli su kaçağıını tespit etmek için muslukları kapatın ve su sayacını okuyun.

- BOYALI SU İLE TESPİT: Sızıntı suyunu kontrol etmek için rezervuara birkaç damla boyalı su ilave edin. Bu renk 5-7 dakika içinde tuvalette de görülürse sızıntı vardır.

- DUŞ ALIRKEN SUYU KAPAT: Duş sırasında sabunlanırken suyu kapatın, tasarruflu duş başlığı kullanın.

- ARAÇ YIKAMA SUYU PAHALI OLSUN: Yıkama yerlerinde kullanılan suyun bedeli yüksek olmalı.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI:

Sızıntıların giderilmesi yaklaşık 90 lt. su tasarrufuna yardımcı olur.

Çamaşır ve bulaşık için tam dolum yapılarak haftada 225 lt. su tasarrufu sağlanır

Duşta 5 dakika az kalmak 36 lt. su tasarrufuna neden olur.

Diş fırçalarken musluğun kapatılması su tasarrufunu dakikada 11-12 lt.ye çıkarır.

Yüksek verimli makineler veya su tasarruflu tuvalet ekipmanları oldukça yüksek su tasarrufu sağlar.

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