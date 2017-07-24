Revizyon sonrası ilk! Sözcü belli olacak

Geçen hafta gerçekleşen kabine revizyonunun ardından ilk Bakanlar Kurulu bugün, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında, Çankaya Köşkü'nde toplandı.

Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısına, kabineye yeni giren isimler ilk kez katıldı.

65. hükümetin kabinesi, 19 Temmuz'da değişmişti. Kabineye bu kapsamda yeni isimler girmişti. Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında bugün Çankaya Köşkü'de gerçekleştirilen toplantıya kabineye yeni giren isimler ilk defa katılmış oldu. Toplantıya ilk katılan isimler arasında, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan bulunuyor.

SÖZCÜ BELLİ OLACAK

Toplantıda, Başbakan Yardımcılarının görev dağılımının belli olması ve toplantıdan sonra yeni hükümet sözcüsünün kameraların karşısına geçerek açıklama yapması bekleniyor.



Terörle mücadele kapsamında sürdürülen operasyonlar başta olmak üzere bölgesel gelişmeler de toplantıda masaya yatırılacak önemli başlıklardan olacak.



4 Bakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Arabistan ziyaretinde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan, Kuveyt ve Katar'a resmi bir ziyaret gerçekleştiriyor. Erdoğan'a ziyaret kapsamında, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli de eşlik ediyor. Dolayısıyla, Erdoğan'ın yurt dışı temaslarında bulunan isimler, bugünkü toplantıda bulunamayacak.