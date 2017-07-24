24 Temmuz 2017 Pazartesi29 Şevval 1438
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İsrail'den ilginç hamle!

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İsrail Dışişleri Bakanlığı Ürdün'deki İsrail Büyükelçiliği'nde bıçaklı saldırıya uğradıktan sonra 2 Ürdünlüyü öldüren İsrailli güvenlik görevlisinin yargılanmamasını istedi.
İsrail'den ilginç hamle!
İsrail'den ilginç hamle! İsrail'den ilginç hamle! İsrail'den ilginç hamle!

İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ürdün'ün başkenti Amman'daki İsrail Büyükelçiliği'nde bıçaklı saldırıya uğradıktan sonra 2 Ürdünlüyü vurarak öldüren İsrailli güvenlik görevlisinin "yargılamadan muaf olması gerektiği" bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, büyükelçiliğe mobilyaları değiştirmek için gelen bir Ürdünlü çalışanın İsrailli güvenlik görevlisini bıçakladığı belirtildi. Hafif yaralanan güvenlik görevlisinin saldırganı vurarak öldürdüğü aktarılan açıklamada, bu esnada büyükelçiliğin bulunduğu binanın sahibinin de olay yerinde olduğu ve onun da vurulduğu kaydedildi.

Söz konusu kişinin daha sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği ifade edildi.

"GÜVENLİK GÖREVLİSİNİ YARGILANMADAN MUAF TUTALIM" İSTEĞİ

Bakanlığın açıklamasında "Viyana Sözleşmesi'ne göre güvenlik görevlilerinin yargılama ve mahkumiyetten muaf oldukları" hatırlatıldı. Açıklamada ayrıca İsrail makamlarının Ürdün hükümetiyle çeşitli kanallar üzerinden çalışmaya devam ettikleri ifade edildi.

Ürdün Emniyet Genel Müdürlüğü Halkla İlişkiler ve Basın İdaresinden yapılan açıklamada, saldırıda bir Ürdünlünün öldüğü, başka bir Ürdünlü ile bir İsraillinin yaralandığı belirtilmişti.

Ürdün'ün El-Gad gazetesinin bir emniyet kaynağına dayandırdığı haberde de, olay sırasında yaralanan ve başkent Amman'daki Arab Medical Center'da tedavi altına alınan Ürdün vatandaşının hayatını kaybettiği kaydedilmişti.

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