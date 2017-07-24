24 Temmuz 2017 Pazartesi29 Şevval 1438
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32 bin sürücüye şok! Takibe alındılar

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Senede 3 ve üzeri kazaya karışan, özellikle ticari araç sahibi 32 bin sürücü, yakın takibe alındı.
32 bin sürücüye şok! Takibe alındılar
32 bin sürücüye şok! Takibe alındılar 32 bin sürücüye şok! Takibe alındılar 32 bin sürücüye şok! Takibe alındılar

Senede 3 ve üzeri kazaya karışan sürücüler tek tek tespit edildi ve başta Hazine, Emniyet Genel Müdürlüğü olmak üzere tüm kurumlarla paylaşılarak, yakın takibe alındı. Bir kamyonun son 4 yılda 29 kaza yapması, bir başkasının ise iki sene içinde 24 kazaya karışması sigortacıları bile şaşırttı.

Sigortacılar, 'riskli sürücü' diye nitelendirdikleri, her sene 3 ve üzeri kaza yapan, bundan dolayı da trafik sigortasına yüksek prim ödeyen sürücüleri tek tek tespit etti. Buna göre, 80 bin sürücü, kendi kusurundan dolayı her sene 3 ve üzeri kaza yapıyor. Son 3 yılda bu kişilerin neden olduğu kaza sayısı ise 300 bin. Yapılan tespite göre 30 milyon sürücü içinde 81 bini kazaların yüzde 12'sini gerçekleştiriyor. Bunların içinde 32 bin sürücü ise her sene 3 ve üzeri kazaya karışıyor ve neden oldukları kaza sayısı 110 binin üzerinde.

29 KAZA YAPAN BİLE VAR

Peki, kim bunlar? Ağırlığını kamyonet, kamyon, minibüs ve taksiler, yani ticari sürücüler oluşturuyor. Yapılan araştırmaya göre 7 bine yakın kamyon, 7 binin üzerinde kamyonet, 2 binin üzerinde minibüs senede 2 ve üzeri kaza yapıyor. 700'e yakın kamyonun ise her sene 5-6 kaza yaptığı tespit edildi. Yapılan araştırma sonucu bir kamyonun son 4 yılda 29 kaza yapması, bir başka kamyonun sadece iki sene içinde 24 kazaya karışması sigortacıları bile şaşırttı. Sigortacılar, yaptıkları araştırmayı derinleştirerek, bu sürücüler için son 3 yılda trafik sigortasından ödedikleri tazminat tutarlarını da belirledi. Örneğin, senede 2-3 kaza yapan bir kamyonetin neden olduğu bedeni ve maddi zarar nedeniyle 1,4 milyar TL hasar ödemesi yapmışlar. Aynı şekilde riskli sürücü olarak nitelendirilen otobüs sürücüsünün neden olduğu kazalar nedeniyle sigortacılar toplamda 3 milyar liranın üzerinde hasar ödemişler.

TEK TEK TESPİT EDİLDİ

İşte bu 32 bin sürücünün, araç ve kişisel bilgileri tek tek tespit edildi ve bu bilgiler başta Hazine Müsteşarlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü olmak üzere tüm kurumlarla paylaşıldı ve yakın takibe alındı. Bunlar için alınacak önlemler, uygulanacak yaptırımlar ise tartışılıyor.Sigortacılar, bu sürücülerin trafik canavarından farksız olduklarını ve trafikte rahatça dolaştıklarını belirterek, "32 bin sürücü bir sene içinde 110 bin kaza yapıyor. Trafik sigortasının priminden şikayet edenler de bunlar ve bu sürücüler için her yıl ciddi hasar ödüyoruz. Artık bu kişiler için bir önlem alınması lazım. Bu önlem sadece trafik sigortasının fiyatı için değil kazaların azaltılması için alınmalı" diyor.

Tavan fiyat riskli sürücüye mi yaradı?

HER ne kadar sigorta şirketlerinin elini rahatlatmak için temmuz başında trafik sigortasında 'riskli sigortalılar havuzu' kurulsa da 12 Nisan'da başlayan tavan fiyat uygulaması senede 3 ve üzeri kaza yapan sürücülerin sigorta fiyatı hakkında da tartışma başlattı. Sigortacılar, son 3 senede 29 kaza yapmış bir sürücü, 12 Nisan öncesi trafik sigortasına 8-9 bin lira öderken, tavan fiyat ile İstanbul için bu rakamın 5 bin 900 lirada sabitlendiğini belirterek, şunları söylüyor: "Senede 3-4 kazaya karışan otobüs için 20 bin lira prim talep ediyorduk, şimdi en fazla alabileceğimiz prim 13 bin lira.

Tavan fiyat, riskli sürücülerin fiyatlarını en az yüzde 40-50 aşağı çekti. Senede 3-4 kaza yapan sürücüler için trafik sigortasının fiyatı caydırıcı etkendi, tavan fiyat ile bu caydırıcılık kalktı. Bu kişiler eskiten, 'kaza yaparsam fiyatım artar' diye endişe ediyor, daha dikkatli kullanıyorlardı, şimdi ise biliyorlar ki, ne kadar kaza yaparlarsa yapsınlar trafik sigortasına ödeyecekleri prim sabit, o da en fazla kamyonlar için 6 bin lira, kamyonetler için 2 bin 800 lira, otobüsler için 13 bin lira."

TABLO:

Araç Grubuna Göre Trafikte 2 ve Üzeri Kaza YapanlarAraç Grubu 2 ve üzeri kaza yapan 3 ve üzeri kaza yapan 4 ve üzeri kaza yapanKamyon 6.960 1.988 684Kamyonet 7.155 969 187Minibüs 2.401 547 150Otobüs (18-30 Koltuk) 1.393 329 100Otobüs (31 üstü koltuk) 706 100 21Taksi 518 82 16Toplam 19.133 4.015 1.158

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