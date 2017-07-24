24 Temmuz 2017 Pazartesi29 Şevval 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
  • "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:56Güneş 05:45Öğle 13:18İkindi 17:12Akşam 20:37Yatsı 22:18
    • 35°C Adana
    • 36°C Adıyaman
    • 27°C Afyon
    • 28°C Ağrı
    • 30°C Amasya
    • 28°C Ankara
    • 39°C Antalya
    • 25°C Artvin
    • 35°C Aydın
    • 34°C Balıkesir
  • BIST: 107.115 0.25
  • Altın: 143,637 0.66
  • Dolar: 3,5542 0.49
  • Euro: 4,1395 0.45

FETÖ'nün aranan ismi kovalamacada polise çarptı

»
Hakkında FETÖ kapsamında yakalama kararı bulunan Sultan Murat Ebeş, Sakarya'da 'dur' ihtarına uymayıp, ekip otosuna ve 1 polise çarptı.
FETÖ'nün aranan ismi kovalamacada polise çarptı
FETÖ'nün aranan ismi kovalamacada polise çarptı FETÖ'nün aranan ismi kovalamacada polise çarptı FETÖ'nün aranan ismi kovalamacada polise çarptı

Konya'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri'nden sorumlu 'Mahrem abisı' olduğu suçlamasıyla hakkında yakalama kararı bulunan 30 yaşındaki makina mühendisi Sultan Murat Ebeş, Sakarya'da 'dur' ihtarına uymayıp, ekip otosuna ve 1 polise çarptı. Ebeş, polisler tarafından yakalanırken, yaralı polis hastaneye kaldırıldı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, darba girişiminin ardından FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri'nden sorumlu 'Mahrem abi' olara nitelendirilen 115 kişi hakkında  'Anayasayı ihlal, Yasama organını engellemeye teşebbüs, Hükümete karşı isyan ve silahlı terör örgütüne üye olma' suçlarından haklarında yakalama kararı çıkartıldı. Bunun üzerine geçen 24 Mayıs günü 27 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda ilk etapta 30 kişi gözaltına alındı. Ardından yerleri tespit edilen şüphelilerden bazıları çeşitli zamanlarda gözaltına alındı.

ASKERİ LİSELERDEKİ ÖĞRENCİLERDEN SORUMLU ABİ İDDİASI

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, operasyon sırasında gözaltına alınmayan Sultan Murat Ebeş'in Sakarya'da saklandığını saptadı. Bunun üzerine Ebeş'i, yakalamak için Konya'dan bir ekip gönderildi. Ebeş'in, evinin önünde beklemeye başlayan polis, dün şüphelinin eşiyle birlikte otomobille evden ayrılmasını ardından takibe başladı. Kısa süren takibin ardından polis 'dur' ihtarında bulundu. Ebeş, ihtara uymadı. Yaşanan kovalamaca sırasında Serdivan İlçesi'nde, Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı araştırma ekipleri,  Ebeş'in aracının önüne kesmek için önlem aldı. Ebeş de, kendisini durdurmak isteyen polis memuru ve ekip aracına çarptı. Çarpma sonucu yaralanan polis memuru, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Gözaltına alınan Ebeş'in, yine örgütün ablası olduğu suçlamasıyla aranan eşini de kaçarken yolda indirdiği öğrenildi.

Sultan Murat Ebeş'in, örgütün askeri liselerdeki öğrencilerden sorumlu 'Mahrem abi' görevini yürüttüğü ileri sürüldü. Ebeş, hakkında Konya'nın yanı sıra Kocaeli ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen soruşturmalarda da yakalama kararı bulunduğu belirtildi. Gözaltına alınan Ebeş, sorgulanmak üzere Konya'ya getirildi.  

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Sakarya Valisi'nden o fotoğrafa açıklama!Sakarya Valisi'nden o fotoğrafa açıklama!Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu hakkında yayınlanan haberlerin asılsız olduğunu, ziyarete gelen kişilerin 15 Temmuz gazileri olduğunu belirtti.
İstanbul'da polise rüşvet operasyonu!İstanbul'da polise rüşvet operasyonu!Aldıkları rüşvet karşılığı tonaj aşımı yapan hafriyat kamyonlarına ve yasak saatte beton mikserlerine izin verdikleri belirlenen 60'ı trafik polisi 102 kişi, gözaltına alındı.
Ali Ünal'a iki kez ağırlaştırılmış müebbet talebiAli Ünal'a iki kez ağırlaştırılmış müebbet talebiUşak'ta geçen yıl Eşme ilçesinde saklandığı bağevinde yakalandıktan sonra tutuklanan Zaman Gazetesi başyazarı Ali Ünal'la ilgili soruşturma tamamlandı.
İBB'yi işgal edenlere müebbetİBB'yi işgal edenlere müebbet15 Temmuz'da İBB'nin işgal edilmesine ilişkin iddianame tamamlandı. 50 şüpheli hakkında 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.
FETÖ'nün aranan ismi kovalamacada polise çarptıFETÖ'nün aranan ismi kovalamacada polise çarptıHakkında FETÖ kapsamında yakalama kararı bulunan Sultan Murat Ebeş, Sakarya'da 'dur' ihtarına uymayıp, ekip otosuna ve 1 polise çarptı.
Nobelli Aziz Sancar'a Türk asistanNobelli Aziz Sancar'a Türk asistanNobel Kimya ödüllü Profesör Aziz Sancar'ın başında bulunduğu University of North Carolina’ daki bölüme Türkiye'den Selin Altıok kabul edildi.
  • 32 bin sürücüye şok! Takibe alındılar24 Temmuz 2017 Pazartesi 13:20
  • Türk yönetmenden skandal YPG filmi24 Temmuz 2017 Pazartesi 13:14
  • Revizyon sonrası ilk! Sözcü belli olacak24 Temmuz 2017 Pazartesi 12:40
  • Fazla tüketen pahalı alacak!24 Temmuz 2017 Pazartesi 12:20
  • FETÖ'den ByLock’suz kripto ordusu24 Temmuz 2017 Pazartesi 12:16
  • PYD’de rüşvet depremi24 Temmuz 2017 Pazartesi 12:00
  • PKK sivil araca saldırdı: Şehit ve yaralılar var24 Temmuz 2017 Pazartesi 11:20
  • TC kimlik numarasını vermeyene satılmayacak!24 Temmuz 2017 Pazartesi 11:08
  • İşte Adil Öksüz'ün kaçtığı ülke24 Temmuz 2017 Pazartesi 10:28
  • Kalleş talimat! Hedefte onlar var24 Temmuz 2017 Pazartesi 10:05
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri