24 Temmuz 2017 Pazartesi29 Şevval 1438
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İstanbul'da polise rüşvet operasyonu!

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Aldıkları rüşvet karşılığı tonaj aşımı yapan hafriyat kamyonlarına ve yasak saatte beton mikserlerine izin verdikleri belirlenen 60'ı trafik polisi 102 kişi, gözaltına alındı.
İstanbul'da polise rüşvet operasyonu!
İstanbul'da polise rüşvet operasyonu! İstanbul'da polise rüşvet operasyonu! İstanbul'da polise rüşvet operasyonu!

İstanbul'da düzenlenen "rüşvet" operasyonunda, kamyon ve mikserlerin ağır tonajlı yük taşımalarına ve yasak olan saatlerde trafiğe çıkmalarına izin verdiği öne sürülen 60 trafik polisinin de aralarında bulunduğu 102 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin bazı bölgelerinde kamyon ile mikserlerin ağır tonajlı yük taşımalarına ve yasak olan saatlerde trafiğe çıkmalarına izin verdikleri ve rüşvet aldıkları iddia edilen trafik polislerine yönelik çalışma başlattı.

Yapılan teknik ve fiziki takip ile istihbarat çalışmasının ardından bu sabah operasyon başlatan ekipler, 60'ı trafik polisi ve 42'si nakliyat firması yöneticisi ile çalışanı olmak üzere 102 kişiyi yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan yerleşkesinde tutulduğu, operasyonların sürdüğü bildirildi.

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