24 Temmuz 2017 Pazartesi29 Şevval 1438
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Emri o vermişti! Resmen duvar ördüler

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Siirt Valiliği'nin, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında işgal edilmesi girişimine ilişkin 320 askerin yargılamasına Siirt 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı.
Emri o vermişti! Resmen duvar ördüler
Emri o vermişti! Resmen duvar ördüler Emri o vermişti! Resmen duvar ördüler Emri o vermişti! Resmen duvar ördüler

Siirt'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) darbe girişimine katıldıkları gerekçesiyle, dönemin 3'üncü Komando Tugay Komutanı Ahmet Şimşek'in de aralarında bulunduğu 110'u tutuklu 320 askerin yargılanması başladı. Askerler duruşmaya getirilirken toplanan bir grup idam sehpası kurarak idam ipi attı.

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 15 Temmuzakşamı Siirt Valiliği'ni kuşatmaya gittiği iddia edilen ve aralarında dönemin 3'üncü Komando Tugay Komutanı Ahmet Şimşek'in de bulunduğu 110'u tutuklu 320 askerin yargılanmasına başlandı.

KİLİTLİ KAPI TAŞLA KIRILDI

Sabah saat 07.00 sularında, Siirt E-Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan cezaevi araçlarıyla adliyeye getirilen tutuklu sanıklar, yoğun bir güvenlik önlemi eşliğinde Siirt Üniversitesi merkez kampüsü rektörlük binası konferans merkezinin duruşma salonu olarak dizayn edilen binaya getirildi. İç ve dış kapının kilitli olması nedeniyle bir müddet kapının açılmaması üzerine polis ekipleri dış kapının kilidini büyük bir taş parçasıyla kırdı.

'İDAM İSTERİZ TEPKİSİ'

Yoğun güvenlik önlemleri alınırken, araçların geçiş güzergahları trafiğe kapatıldı. Duruşma alanına giren asker yakınları arama koridorundan geçirilerek kendilerine dışarıda ayrılan bölümlere getirildi. Dışarıda toplanan bir grup idam sehpası kurarak darbeci askerler aleyhine 'idam isteriz' diye bağırdı.

Asker ailelerin bulunduğu alana gelen bazı göstericiler, darbeci ailelere laf atınca asker ailesi ile göstericiler arasında sözlü tartışma yaşandı. Polis ekiplerinin araya girmesiyle gerginlikte sonlandırıldı.

3 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ

Dönemin 3'üncü Komando Tugay Komutanı Ahmet Şimşek'in de bulunduğu 110’u tutuklu 220 asker hakkında 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs ve silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçlarından 3’er kez ağırlaştırılmış ömür boyu ve 15’er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

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