Ukrayna açıkladı: O ülkeden kritik hamle!

Ukrayna, Rus ordusunun iki ülke sınırına üç bölük asker yığdığını duyurdu. Söz konusu birliklerin ani saldırıya taktiği doğrultusunda eğitim aldığı ifade ediliyor.

Ukrayna Savunma Bakanı Nikolay Mujenko, Rusya'nın Ukrayna sınırına üç bölük asker kaydırdığını ve bu bölüklerin saldırıya yönelik olarak eğitilip donatılmış birlikler olduğunu söyledi.

Hürriyet'in haberine göre, Mujenko, yaptığı basın açıklamasında, bu birliklerin motorize birlikler olduğunu ve ani saldırı taktiği doğrultusunda eğitilmiş olduklarını dile getirdi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin de, önceki gün yaptığı açıklamada, Rusya'nın Doğu Ukrayna'daki gerilimi son zamanlarda bilinçli olarak tırmandırdığını söylemişti.