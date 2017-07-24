Bugün sorgulanacak!

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve Beyaz Saray Danışmanı Jared Kushner Rusya iddiaları nedeniyle Senato ve Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi karşısında ifade verecek.

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve Beyaz Saray Danışmanı Jared Kushner bugün Senato İstihbarat Komitesi yarın da Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi karşısında ifade verecek. Kushner’in Rus vatandaşları ve yetkilileriyle olan bağlantıları kapsamında sorgulanması bekleniyor.

Senato, İçişleri ve Adalet Bakanlığının özel danışmanları, Rusya'nın 2016 ABD seçimlerinde ABD Başkanı Donald Trump'ın lehine bir müdahalede bulunup bulunmadığını araştırıyor. Rusya ve Trump’ın kabul etmediği ancak Trump’ın ekibi ile bir anlaşmanın var olup olmadığının özel danışmanlar tarafından incelendiği bildirildi.