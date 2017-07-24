24 Temmuz 2017 Pazartesi29 Şevval 1438
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Sebastian'dan Türkiye çağrısı! Casusları savundu

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Sebastian'dan Türkiye çağrısı! Casusları savundu
Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz, Türkiye ile AB arasındaki ilişkiyi değerlendirdi.
Sebastian'dan Türkiye çağrısı! Casusları savundu Sebastian'dan Türkiye çağrısı! Casusları savundu Sebastian'dan Türkiye çağrısı! Casusları savundu

Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz, Türkiye ile AB arasındaki ilişki hakkında konuştu. Kurz, Avrupa Birliği'ne Türkiye ile ilişkilerde daha kararlı bir tutum sergileme çağrısı yaparak, "Müzakerelerin kesilmesi için elimden geleni yapacağım" şeklinde konuştu

"İLİŞKİLERİN KESİLMESİ İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"

Die Zeit gazetesinin haberine göre, Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz Türkiye'nin AB'ye girişiyle ilgili konuşmayı sürdürdü. Kurz, AB'ye daha kararlı davranması konusunda öneride bulunurken "Türkiye ile AB üyelik müzakerelerinin kesilmesine yönelik elimden geleni yapmaya devam edeceğim" şeklinde konuştu. 

Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz Welt am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada "Türkiye'nin giderek Avrupa'dan uzaklaştığı yönündeki değerlendirmemin doğru olduğu her geçen gün daha fazla kanıtlanıyor" şeklinde konuştu.  

CASUSLARI SAVUNDU

Alman mevkidaşı Sigmar Gabriel ve Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in Türk hükümetine karşı söylemlerini sertleştirmesini memnuniyetle karşıladığını belirten Kurz, Büyükada'da casusluktan tutuklanan Alman vatandaşı Peter Steudtner ve Deniz Yücel gibi gazetecilerin Türkiye'de tutuklanmasının keyfi ve endişe verici olduğunu söyledi.

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