Batı'yı korkutan rapor! İflasın eşiğindeler...

ABD Harp Okulu Stratejik Araştırmalar Enstitüsü’nün, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ve orduya bağlı kilit kurumlarla istişare ederek hazırladığı rapor, ABD hegemonyasının hızla çöktüğü uyarısında bulundu. Rapora göre çöküşü durdurmak için alınması gereken tedbirlerin başında ABD askeri varlığını küresel düzeyde artırmaktan geçiyor. Rapor, iç ve dış sınamalar karşısında geleneksel devlet yapılarının hızla kırılganlaştığına dikkat çekrek Batılı ülkelerde “bahar” yaşanabileceğini iddia ediyor. . ABD savunma mekanizmasının “ortak aklını” oluşturduğu iler isürülen raporda, ülkenin hegemonyasının devamının, “daha fazla gözetim”, “propaganda” ve “daha çok askeri yayılmacılığa” bağlı olduğunun altı çiziliyor.

ÜSTÜNLÜĞÜ KAYBEDİYOR

Enstitünün hazırladığı rapor, 2. Dünya Savaşı sonrasında kurulan ABD destekli uluslararası düzenin yıprandığını, hatta çökebileceğini belirterek, Washington’un küresel liderlik rolünü kaybedebileceği uyarısında bulunuyor.Rapora göre, ABD siyasi, ekonomik ve askeri açıdan küresel bir dev olmayı sürdürürken, rakip devletler karşısındaki su götürmez pozisyonunun keyfini artık süremiyor. Kısacası, 2. Dünya Savaşı’ndan sonra ABD stratejistleri tarafından kurulan ve beslenen statüko sadece yıpranmakla kalmadı, aslında çökmeye de yüz tuttu ABD’nin gücünün azaldığı, uluslararası düzenin çözüldüğü temelde yeni bir dönüşüm evresine girildiği sonucuna varan çalışma, Washington yönetiminin küresel pozisyonunu koruyabilmesi için daha fazla gözetim, ve propaganda ve daha çok askeri yayılmacılık öneriyor.

ÇOK YÖNLÜ SINAMALAR ZAYIFLATTI

Geçmişteki ‘üstünlüğünü’ kaybetmiş olan ABD, şu anda ‘otoriteye direniş’ olan tehlikeli, öngörülemeyen yeni evrenin hemen öncesinde. Tehlike yalnızca her ikisi de ABD çıkarları karşısında hızla büyüyen tehditler olarak tanımlanan Rusya ve Çin gibi büyük rakiplerden değil, aynı zamanda Arap Baharı tarzı olayların artan riskinden de kaynaklanıyor. Rapor, “ABD’yi küresel üstünlük pozisyonundan indiren” güçlerin başında Rusya ve Çin gibi büyük rakiplerin yanı sıra İran ve Kuzey Kore gibi daha küçük oyuncuların da yer aldığı tespitinde bulunuyor. Söz konusu güç odaklarının, ABD liderliğindeki sistemin genişlemesinin önündeki sorunlar olarak görüldükleri vurgulanıyor.

DEVLET YAPILARI KIRILMANIN EŞİĞİNDE

Uun bir araştırma ve analiz süreci sonucu bir yılda hazırlanan raor, geleneksel devlet yapılarının da bir sınama ile karşı karşıya olduğu tespitinde bulunuyor. Devletler ve geleneksel siyasal otorite yapıları, içsel ve dışsal güçlerin artan baskısı altında olduğuna işaret eden rapor, “Soğuk Savaş sonrası küresel sistemin kırılmasına, hemen hemen tüm devletlerin siyasal, sosyal ve ekonomik yapısında içten yıpranma eşlik ediyor” yorumunda bulunuyor.

BATI’DA BAHAR YAŞANABİLİR

Rapor ayrıca, Arap Baharı benzeri bir gelişmenin Avrupa ve ABD’de de yaşanma ihtimalinin de güçlendiğini belirtiyor. Raporda, liderlik eksikliğinin hissedildiği ve aşırı sağ/ırkçı hareketlerin yükseldiği Batı coğrafyasında, Arap Baharı gibi ‘lidersiz istikrarsızlık’ genel olarak geleneksel otorite yapılarının erozyona uğraması ya da popülist iç kargaşaların kendisini hissettirebileceği değerlendirmesi yapılıyor.

TEK YOL ASKERİ GENİŞLEME

Raporun, son dönemde Trump yönetimi tarafından uygulanan Pentagon’a aşırı ve özerk yetkiler verilmesine yönelik hamleyi destekler nitelikte olması da dikkat çeki- yor. Rapor, ‘maksimum eylem özgürlüğünü’ koruyabilecek derecede ve ‘uluslararası ihtilafların akıbetini ABD’nin dikte etmesini ya da önemli ölçüde belirlemesini’ temin edebilecek derecede güçlü bir ordu talep ediyor.