Dünya devinden 'Merkez' tahmini!

Goldman Sachs, tüm piyasa ile birlikte TCMB'nin 27 Temmuz'da yapacağı toplantıda faizoranlarında değişikliğe gitmemesini beklediklerini söyledi.
24 Temmuz 2017 Pazartesi29 Şevval 1438
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