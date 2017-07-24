ASELSAN’ın geliştirdiği yerli 4.5G teste başladı

Turkcell, ASELSAN’ın geliştirdiği yerli 4.5G anteni çalışan şebekesi üzerinde test etmeye başladı.

Turkcell, ASELSAN'ın geliştirdiği Türkiye’nin ilk yerli 4.5G baz istasyonu antenini mevcut çalışan şebekesinde test eden ilk operatör olduğunu açıkladı. Şirket açıklamasına göre Turkcell girişimleri ile gündeme gelen, çalışmalarına başlanan yerli antenler Turkcell’in İstanbul ve Ankara’daki canlı şebekeleri üzerinde test ediliyor.



Hazırlık aşaması yaklaşık bir yıl süren ve mühendislerin de geliştirilme safhalarında görev aldığı yerli anten projesiyle teknolojideki dışa bağımlılığın azaltılarak bu alandaki yerliliğin artırılması hedefleniyor. Yerli antenlerin seri üretimine geçilmesiyle birlikte önemli miktarda maddi kaynağın da yurt içinde kalması sağlanacak. ASELSAN’ın geliştirdiği yerli anten, yerli baz istasyonunun da en önemli parçalarından biri olacak.



“Turkcell şebekesini milli hale getiriyoruz”

Konuyla ilgili açıklamada görüşleri bulunan Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, “Milli teknolojilerin geliştirilmesi ve hayata geçirilmesi konusunda üzerimize düşeni en iyi şekilde yapmak için çalışıyoruz. Bu anlamda yerli teknoloji üretimine en fazla yatırım yapan şirketlerden birisi olarak, 4.5G ve 5G teknolojilerini de çok önemli bir fırsat olarak değerlendiriyoruz.



Daha 4.5G altyapı kurulumları devam ederken ULAK yerli baz istasyonu geliştirme projesine ilk günden destek vermeye başladık. Bu desteğimizin bir karşılığı olarak yerli baz istasyonunu gerçek şebekemizde test etmeyi sürdürüyoruz. Yine bu çalışmalarımızın sonucu olarak ASELSAN’la yaptığımız anlaşma kapsamında yerli anteni de şebekesinde canlı olarak deneyimleyen ilk mobil operatör olmanın gururunu yaşıyoruz. Her iki ürünün geliştirilmesi ve ürünlerin test sürecinde de en aktif rolü oynayan operatör konumundayız. Yerli 4.5G anteni test süreçleri bittiğinde de şebekemizde ilk biz kullanacağız. ASELSAN’la aynı zamanda yerli 5G teknolojileri geliştirmek için birlikte çalışıyoruz” dedi.



Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın da yardımlarıyla projeyi daha önce bin 799 köyü mobil iletişim altyapısıyla buluşturan Turkcell, aynı köylere götüreceği 4.5G hizmeti için kuracağı altyapıda da yerli ürün kullanacak.