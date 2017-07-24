24 Temmuz 2017 Pazartesi29 Şevval 1438
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Susurluk kazası yıllar sonra film oluyor

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Susurluk kazası yıllar sonra film oluyor
Balıkesir'de meydana gelen ve Türkiye'nin gündemini sarsan Susurluk kazası yıllar sonra film oluyor. Filmin çekimleri Ağustos ayında Londra’da başlıyor.
Susurluk kazası yıllar sonra film oluyor Susurluk kazası yıllar sonra film oluyor Susurluk kazası yıllar sonra film oluyor

Türkiye'nin gündemini yıllarca meşgul eden Susurluk kazası film oluyor. Milliyet'ten Ali Eyüboğlu bugün köşesinde, filmin İngilizler tarafından çekileceğini, çekimlerin Ağustos ayında Londra'da başlayacağını yazdı. Film, kazada Abdullah Çatlı ile aynı araçta bulunan eski güzellik kraliçesi Gonca Us'un ağzından anlatılacak.

İşte o yazı...


3 Kasım 1996’da Balıkesir’in ilçesinde meydana gelen ve yıllarca Türkiye’nin gündemini meşgul eden “Susurluk kazası”nın filmini tam 21 sonra İngilizler çekecek.

Cast çalışmaları biten filmin çekimleri Ağustos ayında Londra’da yapılacak.

Atmosfer Entertainment, filmde oynayacak “Çok iyi Türkçe bilen” oyuncuları internet ve sosyal medya üzerinden arayıp, buldu ve audition çekimlerine aldı.

Paul Hamlyn Vakfı Ödüllü Brad Butler ve Karen Mirza’nın yöneteceği “The Scar” nasıl bir film olacak? Bunun için filmi çekeceklerin “Susurluk olayı”na nasıl baktıklarını anlatmakta fayda var.

Polis müdürü Hüseyin Kocadağ, kırmızı bültenle aranan Abdullah Çatlı, Türkiye eski güzellerinden Gonca Us’un öldüğü, dönemin Şanlıurfa Milletvekili Sedat Bucak’ın ağır yaralı kurtulduğu kaza şöyle anlatılıyor “The Scar”ın sayfasında...

“Türkiye, Balıkesir, Susurluk’ta 3 Kasım 1996’da bir trafik kazası oldu. Otomobilin içinde İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı, ‘Bozkurt’ lakaplı terörist, eski güzellik kraliçesi ve yüksek oy alan bir milletvekili vardı.

Otomobilin içinde İçişleri Bakanlığı’nca verilmiş sahte pasaportlar, para, uyuşturucu ve silahlar çıktı.

Filmde, Türk devlet görevlileri ve organize suç örgütleri arasındaki karanlık ilişkiyi ortaya çıkaran ‘Susurluk Skandalı’na biraz hayal gücümüzü ekledik. Filmde olaylar, kazada ölen ‘Yenge’nin anlatımıyla ele alınacak.”


OYUNCULARIN GÜNLÜK ÜCRETLERİ 200 POUND


“The Scar”da rol olacak 40 – 45 yaşlarında Türk erkek oyuncu arayan yapım şirketi, çalışma şartlarını ve ücretlerini de baştan açıkladı.

Filmin baş karakterlerinden “The Chief”i, “Fetih 1453” filminde “Fatih”i oynayan Devrim Evin canlandıracak.

Danimarka, İsveç, Norveç ve Fransa gibi ülkelerdeki önemli festivallere katılacak ve Mart 2018’de vizyona girecek “The Scar”daki “The Chief”, Susurluk’taki kazada ölen dönemin İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Hüseyin Kocadağ...

Yapımcıların “Abdullah Çatlı” rolü için seçtikleri oyuncunun kim olduğunu öğrenemedim.

Filmde Türk oyuncuların rol alacağı sahnelerin çekimleri Londra’daki Studio Daytime’da 10 günde çekilecek.

Şirket, filmde oynatacağı Türk oyunculara günlük 200 pound (915 TL) ödeyecek. Oyuncuların, menajer ve ajans komisyonları da bu paranın içinde olacak.

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