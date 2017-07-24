Ali Ünal'a iki kez ağırlaştırılmış müebbet talebi

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, kapatılan Zaman gazetesinin eski başyazarı Ali Ünal hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 29,5 yıl hapis cezası istendi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve Uşak 2. Ağır Ceza Mahkemesine sunulan 228 sayfalık iddianamede, Ünal'ın FETÖ/PDY yöneticisi olduğu, terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen ile doğrudan irtibatlı olduğu, kitaplarının çevirisini yaptığı, 46 kez yurt dışına çıktığı, bu yurt dışı gezilerinin büyük bölümünde Gülen ile görüştüğü bilgisine yer verildi.

FETÖ/PDY'nin kuruluşu, yapılanması, uluslararası ilişki ağı, finans yapısı ve 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili detaylı açıklamaların yer aldığı iddianamede, Ali Ünal'ın FETÖ elebaşının kitaplarının İngilizce çevirisini yaptığı, örgütün ritüellerinden olan "rüya görme ve rüya yorumlama" konularında kendisine itimat edilen yöneticilerinden birisi olduğu kaydedildi.

Gülen'in sözde rüyalarını Ali Ünal'a ileterek yorumlattığı ve bu yorumların üyelerine ulaştırıldığı belirtilen iddianamede, böylelikle örgüte ve üyelerine ulviyet, adanmışlık, inanmışlık ve kutsiyet gibi motivasyon artırıcı sıfatlar yüklenmeye çalışıldığına işaret edildi.

Ünal'ın, gazetedeki başyazarlık görevinden dolayı FETÖ'nün medya faaliyetlerini yürüttüğü bildirilen iddianamede, örgütün çıkarları doğrultusunda kamuoyunu yanlış yönlendirici, dezenformasyona yönelik haber ve yorumlar yapan zanlının, örgütün karşısındaki kurum veya kuruluşları karalayan anlatım tarzı kullandığı vurgulandı.

FETO MERKEZLİ SÖZDE DİN

İddianamede, örgüt menfaatleri lehine yazılar kaleme alan Ünal'ın siyasi kriz ve istikrarsızlık çıkarmaya teşebbüs ettiği, FETÖ üyelerinin hükümete karşı giriştikleri darbe girişimi eylemlerini övdüğü vurgulanarak, sözde dini yazılarla da İslam dini anlayışını çarpıtarak Fetullah Gülen merkezli ve onun uydurduğu sözde din etrafında şekillenen yorumlarda bulunduğu ifade edildi.

FETÖ/PDY egemenliğine dayanan yeni bir devlet düzeni, yeni bir sosyal, ekonomik, kültürel ve hukuki düzen inşa etme amaçlı yazılar kaleme alan zanlının anayasal düzeni değiştirme maksatlı yazı ve yorumları sıklıkla paylaştığı, örgüt üyelerini teşvik ettiği de aktarıldı.

Ünal'ın yıllardan bu yana anayasal düzeni değiştirme hedefiyle hareket eden, örgütün gerçek hedeflerini bilen ve karar alma süreçlerinde bulunan bir kişi olduğuna işaret edilen iddianamede, şüphelinin darbe teşebbüslerini kararlaştıran, planlayan örgütün üst düzey yöneticiler grubu içinde bulunduğu belirtildi.

KARARI YÖNETİCİ GRUP ALDI

15 Temmuz darbe girişiminde kararın bu yönetici grup tarafından alındığı ve TSK içinde yapılanmış teröristlere iletildiği vurgulanan iddianamede, zanlının "Fetullahçı darbenin kararlaştırılması, planlanması, hazırlanması sürecinde Fetullah Gülen ve diğer üst düzey yöneticiler ile hareket ettiği, uygulanması süreçlerinde bulunduğu, örgüt yöneticisi olması sebebiyle örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen bütün suçlardan dolayı ayrıca fail olarak cezalandırılması gerektiği" ifadelerine yer verildi.

TELEFONDA TESPİT EDİLDİ

Ali Ünal'ın, adına kayıtlı 6 telefon hattıyla örgütün üst düzey yöneticileri ile sık sık görüştüğü bilgisinin paylaşıldığı iddianamede, ele geçirilen adına kayıtlı telefonlarından birinde örgüt üyeleri tarafından gizli görüşmeler için kullanılan "Kakao Talk" programının tespit edildiği, Gülen'in talimatı doğrultusunda değişik tarihlerde Bank Asya'ya yaklaşık 120 bin lira yatırdığı kaydedildi.

FETÖ HEDEFLERİ

İddianamede, FETÖ'nün uzun yıllardır resmi kurumlar ve istihbarat birimlerinde yapılanarak devlet arşivlerine girmeyi başardığı, ilk etapta devlete karşı savaş vererek hedeflere ulaşmanın yıpratıcı olacağı düşüncesiyle mevcut sistemi yıkmak yerine, devletin tüm kurumlarını ele geçirmeyi hedeflediği belirtildi.

Örgütün, yurt içinde 934 okul, 15 üniversite, 109 öğrenci yurdu, 104 vakıf, 1125 dernek, 19 sendika ve yurt dışındaki kurum ve şirketlerin varlığıyla nasıl büyük bir güç haline geldiğine değinilen iddianamede, Ünal'ın da örgütün medya yapılanması içindeki önemi vurgulandı. İddianamede, elde edilen bilgi, bulgu ve veriler dikkate alınarak Ünal'ın 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 29,5 yıl hapisle cezalandırılması istendi.