24 Temmuz 2017 Pazartesi29 Şevval 1438
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CHP'den sonra şimdi de HDP başlıyor!

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CHP'den sonra şimdi de HDP başlıyor!
CHP'den sonra şimdi de HDP, sözde, 'adalet, barış, demokrasi' nöbetine hazırlanıyor.
CHP'den sonra şimdi de HDP başlıyor! CHP'den sonra şimdi de HDP başlıyor! CHP'den sonra şimdi de HDP başlıyor!

HDP Sözcüsü Osman Baydemir başlatacakları ‘Vicdan ve Adalet Hareketi'nin detaylarını açıkladı. Baydemir, yarınki grup toplantılarını Diyarbakır'da yapacaklarını söylerken "7 gün 24 saat açık alanda adalet, barış, demokrasi için nöbet tutacağız"dedi. 

KOMİK AÇIKLAMA: REHİN ALINMIŞ DURUMDALAR

TBMM'de basın toplantısı düzenleyen Baydemir'in açıklamaları şöyle:

"Bugün sansürün kaldırılışının 130. yıl dönümü. Basın bayramı olarak da geçiyor. Ama 166 gazeteci halkın haber alma ve yayma hakkını kullandıkları için cezaevinde. Ayrıca Cumhuriyet gazetesi çalışanları bugün hakim karşısında. Adalet, hukuk herkese lazım olacak. Faşizme karşı direnmekle bu ülke aydınlığa kavuşacak. Ne pahasına olursa olsun susmayan, boyun eğmeyen kalemlerin medya organlarının katkısıyla olacak. 

Sansür ve baskı sadece medya üzerinde yok. Sansür ve baskı, demokratik siyaset üzerinde de uygulanıyor. 263 gündür Eş Genel Başkanlarımız, milletvekillerimiz rehin alınmış durumdalar. 4 Kasım darbesinden sonra da Eş Genel Başkanlarımız hakkında iddianameler fezlekeler hazırlanmaya devam etti 4 Kasım'dan bugüne 13 fezleke daha hazırlandı. Bugün sadece 4 örnek sunacağım. 

Baydemir, bir basın mensubunun "HDP'nin başlatacağı eylemlilik sürecinin detayları nelerdir?" sorusuna şu yanıtı verdi:

Meclis, iktidarın noterliği haline dönüştürülüyor. OHAL, KHK'ler, içerde ve dışarıda düşmanlık siyasetiyle ülke cendereye sokuluyor. Savunma hakkının kutsallığı hiçe sayılarak, savunmanın kendisi yargılana konusu oluyor. Yapılması gereken bütün bu faşizm uygulamalarına karşı vicdan ve adalet direnişi ortaya koymaktır.

HDP olarak yarın grup toplantımızı Diyarbakır'da yapacağız. Şiddetsiz, taşsız, sopasız tamamen bir vicdan ve adalet direnişi ortaya koyacağız. Bizlere ve topluma yöneltilen şiddete karşı bir vicdan ve adalet direnişi ortaya koyacağız. 7 gün 24 saat açık alanda adalet, barış, demokrasi için nöbet tutacağız.

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