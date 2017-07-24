24 Temmuz 2017 Pazartesi29 Şevval 1438
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Erdoğan'ın Lozan mesajında dikkat çeken sözler!

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lozan Barış Antlaşması'nın imzalanmasının 94. yıldönümü nedeniyle mesaj yayınladı.
Erdoğan'ın Lozan mesajında dikkat çeken sözler!
Erdoğan'ın Lozan mesajında dikkat çeken sözler! Erdoğan'ın Lozan mesajında dikkat çeken sözler! Erdoğan'ın Lozan mesajında dikkat çeken sözler!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lozan Barış Antlaşması'nın imzalanmasının 94. yıldönümü nedeniyle yayınladığı mesajda, "Bugün, Cumhuriyetimizin kurucu belgesi olan Lozan Barış Antlaşması'nın imzalanmasının 94. yıldönümünü kutluyoruz. Aziz milletimizin her türlü yokluğa, yoksulluğa ve imkânsızlıklara rağmen yazdığı istiklal destanı, Lozan Antlaşması ile diplomasi ve uluslararası hukuk alanında tescil edilmiştir. Türk Milleti, Lozan Anlaşması ile bu topraklardaki bin yıllık varlığını hedef alan Sevr'i yırtıp atmış, bağımsızlığından asla taviz vermeyeceğini tüm dünyaya kabul ettirmiştir. Ülkemiz, dün olduğu gibi bugün de varlığına kasteden çeşitli saldırılara karşı bir beka mücadelesi yürütmektedir" dedi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lozan Barış Antlaşması'nın imzalanmasının 94. yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Erdoğan,  mesajında şu ifadeleri kullandı: "Bugün, Cumhuriyetimizin kurucu belgesi olan Lozan Barış Antlaşması'nın imzalanmasının 94. yıldönümünü kutluyoruz. Aziz milletimizin her türlü yokluğa, yoksulluğa ve imkânsızlıklara rağmen yazdığı istiklal destanı, Lozan Antlaşması ile diplomasi ve uluslararası hukuk alanında tescil edilmiştir. Türk Milleti, Lozan Anlaşması ile bu topraklardaki bin yıllık varlığını hedef alan Sevr'i yırtıp atmış, bağımsızlığından asla taviz vermeyeceğini tüm dünyaya kabul ettirmiştir. 

ÜLKEMİZ, DÜN OLDUĞU GİBİ BUGÜN DE VARLIĞINA KASTEDEN ÇEŞİTLİ SALDIRILARA KARŞI BEKA MÜCADELESİ YÜRÜTMEKTE

Ülkemiz, dün olduğu gibi bugün de varlığına kasteden çeşitli saldırılara karşı bir beka mücadelesi yürütmektedir. Bu beka mücadelesinde en büyük güç kaynağımız, yaklaşık bir asır önce olduğu gibi kadını-erkeği, genci-yaşlısıyla milletimizin tamamının istiklal ve istikballerine olan sarsılmaz bağlılıklarıdır. 

15 TEMMUZ KANLI DARBE GİRİŞİMİ KARŞISINDA SERGİLENEN DİRENİŞ

Geçtiğimiz hafta birinci yıldönümünü andığımız 15 Temmuz kanlı darbe girişimi karşısında sergilenen direniş, milletimizin ne kadar kararlı olduğunu; vatanı, bağımsızlığı ve iradesini korumak için neleri göze alabileceğini bir kez daha göstermiştir. Asker elbisesi giymiş teröristler eliyle gerçekleştirilmek istenen işgal teşebbüsüne karşı 80 milyonun bütün fertleri 'Tek devlet, tek millet, tek bayrak, tek vatan' ilkeleri etrafında birleşmiş, kenetlenmiştir. Türkiye, değerlerinden, ilkelerinden ve aziz milletimizin yiğitliğinden cesaret alarak hedefleri doğrultusunda ilerlemeyi sürdürecektir. Lozan Barış Antlaşması'nın 94. yıldönümünde, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal'i ve kahraman silah arkadaşlarını tazimle yad ediyor; vatanımız ve bağımsızlığımız için canlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum." 

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