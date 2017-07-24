24 Temmuz 2017 Pazartesi29 Şevval 1438
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HDP'li başkan Abdullah Çetin tutuklandı

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HDP'li başkan Abdullah Çetin tutuklandı
Terör soruşturması kapsamında çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılan ve savcının itirazı üzerine tekrar gözaltına alınan HDP İl Başkanı Abdullah Çetin, tutuklandı.
HDP'li başkan Abdullah Çetin tutuklandı HDP'li başkan Abdullah Çetin tutuklandı HDP'li başkan Abdullah Çetin tutuklandı

Terör soruşturması kapsamında çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılan ve savcının itirazı üzerine tekrar gözaltına alınan Çetin, tutuklandı.

Siirt'te terör soruşturması kapsamında çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılan ve savcının itirazı üzerine yeniden gözaltına alınan HDP İl BaşkanıAbdullah Çetin, tutuklandı.

YENİDEN GÖZALTINA ALINDI

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturma çerçevesinde "terör örgütüne üye olmak" suçundan gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece adli kontrol hükümlerince salıverilen Çetin, savcının itiraz etmesi sonucu İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince evinde yeniden gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Çetin, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı bir üst mahkemece tutuklanarak Siirt E Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.

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