24 Temmuz 2017 Pazartesi29 Şevval 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
  • "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:56Güneş 05:45Öğle 13:18İkindi 17:12Akşam 20:37Yatsı 22:18
    • 35°C Adana
    • 36°C Adıyaman
    • 30°C Afyon
    • 30°C Ağrı
    • 30°C Amasya
    • 28°C Ankara
    • 37°C Antalya
    • 24°C Artvin
    • 37°C Aydın
    • 35°C Balıkesir
  • BIST: 107.148 0.29
  • Altın: 143,559 0.61
  • Dolar: 3,5506 0.39
  • Euro: 4,1367 0.38

İtirafçı olup örgütün şifrelerini verdi!

»
İtirafçı olup örgütün şifrelerini verdi!
Sivas'ta 9 ili kapsayan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 18 askerden 6'sı etkinlik pişmanlıktan faydalanarak itirafçı oldu.
İtirafçı olup örgütün şifrelerini verdi! İtirafçı olup örgütün şifrelerini verdi! İtirafçı olup örgütün şifrelerini verdi!

Sivas'ta 9 ili kapsayan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 18 askerden 6'sı etkinlik pişmanlıktan faydalanarak itirafçı oldu. İtirafçı askerler, sınav sorularının verilmesi ve örgüt yapılanması ile ilgili bilgiler aktardı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında 7 Temmuz'da Sivas merkezli 9 ili kapsayan bir soruşturma kapsamında değişik rütbe ve ünvanda 18 askeri personel gözaltına alındı. Sorguları tamamlanan bu kişilerden 6'sı etkin pişmanlık göstererek itirafçı oldu. Verdikleri ifadelerde FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki yapılanması ve faaliyetleri ile ilgili bilgiler verdi.

50 SORUNUN 48'İ VERİLDİ

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada etkinlik pişmanlık hükümlerinden yararlanan şüphelilerden astsubay Ö.A. verdiği ifadede, "Astsubaylık giriş sınavlarında girdiğim sınavın 50 sorusundan 48'i sınav öncesi bana yemin ettirilmek suretiyle verildi. Bu sorulardan birkaç tanesini bilerek yanlış yapmam söylendi. Sınava girdiğimde bize sorulan 50 sorunun 48 tanesi birebir bana verildiği şekli ile çıktı ve bu şekilde sınavı kazandım" dedi. Ö.A. kendilerinden sorumlu abilerinin önerilerini de sıralayarak, 'Namazlarınızı kılmayın, gerekirse içinizden kılın, evinizin kapısına koyduğunuz çöpler içinde görünür şekilde mutlaka boş içki şişesi koyun. Birbirinize kesinlikle abi diye hitap etmeyin ve hiç bir zaman cuma namazlarına katılmayın diyorlardı' itirafında bulundu.

Bir başka itirafçı astsubay A.K. ise "Bu hareketin ne kadar büyük olduğunu bilemezsiniz, belki birlikte yan yana çalıştığınız kişi bizdendir ama siz bunu bilmezsiniz" dedi.

Bir başka itirafçı O.G. ise ifadesinde sorumlu abisinin bilgisayarına bir çok ismin yazılı olduğu bir flaş bellek taktığını, bu flaş bellekte görevli olduğu tugaydaki tüm askeri personelin isimlerinin yazılı olduğunu, kendisine sorular sorduğunu aldığı cevaplara göre de tüm askeri personel hakkında bu flaş belleğe notlar düştüğünü beyan etti. İtirafçı olan askeri personelin örgütten ayrılmak istediğinde kendilerine asılsız disiplin soruşturmaları yapıldığını bu şekilde baskı kurulduğunu ve bunun 'şefkat tokadı' olarak nitelendirildiğini, evliliklerin yine örgüt içinde yer alan şahıslarla yaptırılarak bağımlılığın arttırıldığı ve bu konuda kendilerine katalogdan eş seçimi için yönlendirme yapıldığını beyan etti.
 

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Öte yandan emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgu işlemleri tamamlanan şüphelilerin, parçalar halinde Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk işlemi başladı. Sabah hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerden bir kısmı, adliyeye sevk edildi. adliyedeki sorguları sürüyor.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Öğrencilerin konaklama alanlarında yeni dönem!Öğrencilerin konaklama alanlarında yeni dönem!Yeni yönetmeliğe göre, öğrencilere konaklama adına hizmet verecek işletmelerin yanı sıra ev sahipleri de il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinden ruhsat almak zorunda.
Uyuşturucu satıcısı: Vatanı kurtardık aslanım, vatanıUyuşturucu satıcısı: Vatanı kurtardık aslanım, vatanıEskişehir'de "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan yakalanan bir şahıs, adliye girişinde kendisinin vatanı kurtardığını iddia etti.
İtirafçı olup örgütün şifrelerini verdi!İtirafçı olup örgütün şifrelerini verdi!Sivas'ta 9 ili kapsayan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 18 askerden 6'sı etkinlik pişmanlıktan faydalanarak itirafçı oldu.
Emri o vermişti! Resmen duvar ördülerEmri o vermişti! Resmen duvar ördülerSiirt Valiliği'nin, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında işgal edilmesi girişimine ilişkin 320 askerin yargılamasına Siirt 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı.
Sakarya Valisi'nden o fotoğrafa açıklama!Sakarya Valisi'nden o fotoğrafa açıklama!Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu hakkında yayınlanan haberlerin asılsız olduğunu, ziyarete gelen kişilerin 15 Temmuz gazileri olduğunu belirtti.
İstanbul'da polise rüşvet operasyonu!İstanbul'da polise rüşvet operasyonu!Aldıkları rüşvet karşılığı tonaj aşımı yapan hafriyat kamyonlarına ve yasak saatte beton mikserlerine izin verdikleri belirlenen 60'ı trafik polisi 102 kişi, gözaltına alındı.
  • Ali Ünal'a iki kez ağırlaştırılmış müebbet talebi24 Temmuz 2017 Pazartesi 13:58
  • İBB'yi işgal edenlere müebbet24 Temmuz 2017 Pazartesi 13:57
  • FETÖ'nün aranan ismi kovalamacada polise çarptı24 Temmuz 2017 Pazartesi 13:40
  • Nobelli Aziz Sancar'a Türk asistan24 Temmuz 2017 Pazartesi 13:31
  • 32 bin sürücüye şok! Takibe alındılar24 Temmuz 2017 Pazartesi 13:20
  • Türk yönetmenden skandal YPG filmi24 Temmuz 2017 Pazartesi 13:14
  • Revizyon sonrası ilk! Sözcü belli olacak24 Temmuz 2017 Pazartesi 12:40
  • Fazla tüketen pahalı alacak!24 Temmuz 2017 Pazartesi 12:20
  • FETÖ'den ByLock’suz kripto ordusu24 Temmuz 2017 Pazartesi 12:16
  • PYD’de rüşvet depremi24 Temmuz 2017 Pazartesi 12:00
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri