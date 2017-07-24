TBMM iç tüzüğü değişiyor! İşte köklü değişiklikler

AK Parti ve MHP'nin imzalarıyla Anayasa Komisyonuna giden ve uzun bir maratonun ardından son şekli verilen İçtüzük değişikliği için geri sayım başladı.

TBMM Genel Kurulu 1973’te kabul edilen ve o günden bu yana yürürlükte olan Meclis iç tüzüğünde değişiklik için Genel Kurul mesaisi başlıyor.

Peki değişikliğe göre neler olacak? İşte ayrıntılar;

AK Parti ve MHP'nin imzalarıyla Anayasa Komisyonuna giden ve uzun bir maratonun ardından son şekli verilen İçtüzük değişikliği için geri sayım başladı. Değişiklik hayata geçmesi durumunda önemli yenilikler getiriyor.

İşte başlıklar halinde Türkiye siyasetinin merkezini bekleyen değişiklikler;

YEMİN ETMEYEN VEKİLLER HAKLARINI KULLANAMAYACAK

Ant içmek istemeyen milletvekilleri, milletvekili sıfatından kaynaklanan haklardan yararlanamayacak

KONUŞMA SÜRELERİ AZALACAK

Teklifle, konuşma sürelerinde azaltmaya gidilerek, daha hızlı, verimli bir çalışma sağlanması amaçlanıyor.

FRAK GİYME ZORUNLULUĞU KALKACAK

Birleşimi yöneten TBMM Başkanı ya da başkanvekillerinin, frak giyme zorunluluğu kalkacak.

MECLİSE SİLAHLA GELEN VEKİL…

TBMM'ye silahla giren ve Genel Kurulun çalışma düzenini, huzurunu bozucu döviz, pankart ve benzeri materyali getiren, kullanan milletvekilleri, kınama cezası alacak.

MECLİSİ KİLİTLEME DEVRİ SONA ERİYOR

Milletvekilleri, Genel Kurulda tasarı ve tekliflerin maddeleri ile verilen önergeler üzerinde yoklama isteminde bulunamayacak. En az 20 milletvekili, tezkerelerin oylanması ile kanunların maddelerine geçilmesi ve tümünün oylanmasında, işaretle oylamaya geçilirken yoklama isteyebilecek. Oturumu yöneten Başkan ve Divan üyeleri toplantı yeter sayısına dahil edilecek.

ORTAK DEĞERLERE HAKARET EDENE ÇIKARMA CEZASI

Görüşmeler sırasında Cumhurbaşkanına, TBMM'ye, TBMM Başkanına, Başkanlık Divanına, birleşimi yöneten başkanvekiline, milletvekiline, Türk milletinin tarihine ve ortak geçmişine, Anayasa'nın ilk 4 maddesinde çerçevesi çizilen anayasal düzene hakaret eden, söven, Türkiye Cumhuriyeti'nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü esasında anayasada düzenlenen idari yapısına aykırı tanımlamalar yapan milletvekili hakkında, Meclisten geçici çıkarma cezası uygulanacak.

FİİLİ SALDIRIDA BULUNAN VEKİL…

Fiili saldırıda bulunan, TBMM Genel Kurulu ve komisyonlara silahlı olarak giren milletvekilleri de Meclisten geçici çıkarılacak.

CEZA ALAN VEKİL KÜRSÜDEN AF DİLERSE…

Geçici olarak Meclisten çıkarılan milletvekili, izin alıp kürsüden af dilerse, izleyen birleşimden itibaren Meclise girebilecek.

MAAŞINDAN KESİLECEK

Kınama cezasına çarptırılan milletvekilinin bir aylık ödenek ve yolluğunun üçte biri, Meclisten geçici olarak çıkarma cezasına çarptırılan milletvekilinin bir aylık ödenek ve yolluğunun üçte ikisi kesilecek

MECLİSİN TOPLANMASI İÇİN ÇAĞRI GEREKMEYECEK

Teklife göre, TBMM Genel Kurulu, milletvekili genel seçimi kesin sonuçlarının YSK'ca ilanını takip eden 3. gün, saat 14.00'te çağrısız toplanacak. Ayrıca danışma Kurulu önerileri üzerinde görüşme yapılmayacak.

ÖNERİ VEREN GRUP 5 DAKİKA KONUŞABİLECEK

Grup önerileri üzerinde, öneriyi veren gruptan bir milletvekili 5 dakikayı geçmemek üzere söz alacak. Diğer gruplardan birer milletvekiline de isterlerse 3'er dakika söz verilecek. Doğrudan gündeme alma önerisinin üzerine komisyon, hükümet ve teklif sahibi 5'er dakikayı geçmemek üzere söz alabilecek.

İŞTE MECLİSİN ÇALIŞMA SAATLERİ

TBMM Genel Kurulu, salı günleri 15.00-21.00, çarşamba ve perşembe günleri 14.00-21.00 saatleri arasında çalışacak.

BEYANLAR YAZILI OLARAK DÜZELTİLECEK

Bir milletvekili veya bakana, geçen birleşim tutanağında yer alan bir beyanın düzeltilmesi hakkında 5 dakikayı geçmemek üzere tanınan söz hakkı kaldırılacak, beyan düzeltilme istemi, Meclis Başkanlığına yazılı olarak verilecek.

USUL TARTIŞMASINDA SÜRE 10'DAN 3'E İNİYOR

Usul tartışmalarında, lehte ve aleyhte en çok ikişer kişiye tanınan 10'ar dakikalık söz hakkı, 3'er dakikaya indirilecek. Ayrıca Milletvekilleri, tasarı ve tekliflerin komisyonlara havalesine ilişkin oturumun başında yaptığı itirazı, bundan sonra yazılı olarak Meclis Başkanlığına iletecek.

ÖZET OKUNMA DÖNEMİ BİTİYOR

TBMM Genel Kurulunda, genel görüşme ve Meclis araştırması önergelerinin özetleri okunmayacak.

AÇIK OYLAMA İÇİN 20 MİLLETVEKİLİ YETERLİ

Anayasa, kanunlar ve İçtüzük gereğince işaret oyuna veya gizli oya başvurulması zorunlu olmayan hallerde açık oylama yapılması en az 20 milletvekilinin yazılı istemine bağlı olacak.

SABAH