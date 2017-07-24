24 Temmuz 2017 Pazartesi29 Şevval 1438
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Aydın'da akılalmaz olay!

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Aydın'ın Nazilli İlçesi'nde, şu an her ikisi de 14 yaşında olan kız yeğeni ile kuzeninin kızına 5 yıl boyunca cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan T.D 'nin davasına devam edildi.
Aydın'da akılalmaz olay!
Aydın'da akılalmaz olay! Aydın'da akılalmaz olay! Aydın'da akılalmaz olay!

Nazilli'de yaşayan S.D., 2016 yılında ailesiyle gittikleri babaannesinin evinde, iddiaya göre gece yarısı yatağına gelen amcası T.D.'nin cinsel istismarına uğradı. S.D., kendisini öpmek isteyen amcasına gitmesini aksi takdirde bağıracağını söyledi. Bu sırada olup biteni S.D.'nin ablası gördü. Ablasına yaşadıklarını anlatırken, annesi de durumdan haberdar oldu. S.D.'nin ailesinin şikayeti üzerine T.D., polis tarafından gözaltına alındı. Olayın ortaya çıkmasından sonra T.D.'nin kuzeninin kızı N.K., kendisine de cinsel istismarda bulunduğunu ailesine anlattı. N.K.'nin ailesi de T.D.'den şikayetçi oldu. T.D. geçen 21 Ekim'de tutuklandı. T.D, hakkında Nazilli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, iki çocuğa nitelikli cinsel istismarda bulunmak ve hürriyetinden yoksun kılmak suçlarından 39 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
 
Davanın ikinci duruşması geçen 21 Temmuz'da görüldü. Duruşmaya, tutuklu sanık T.D., mağdur çocuklar S.D. ve N.K. ile yakınları, tarafların avukatları katıldı.
 
'ELLERİNİN BAĞLAYIP, PORNO FİLM İZLETMİŞ'
 
Duruşmada, pedagog ve aileleri eşliğinde mağdurlar S.D. ve N.K.'nin ifadelerine başvuruldu. S.D., duruşmada kendisine cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen amcası T.D. ile karşılaştığında gözyaşlarını tutamadı. S.D.'nin isteği üzerine hakim duruşma salonunu boşalttı. Pedagog eşliğinde ifade veren S.D., amcasının 5 yıl boyunca kendisine cinsel istismarda bulunduğunu belirtip, ellerini bağlayarak porno film izlettiğini anlattı. N.K. de pedagog eşliğindeki ifadesinde T.D.'nin kendisine 5 yıl boyunca cinsel istismarda bulunduğunu söyledi.
 
Sanık amca T.D. duruşmadaki ifadesinde suçunu itiraf etti.
 
Mahkeme heyeti, sanık T.D.'nin tutuklunun halinin devamına karar vererek, diğer tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.
 

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