Nazilli'de yaşayan S.D., 2016 yılında ailesiyle gittikleri babaannesinin evinde, iddiaya göre gece yarısı yatağına gelen amcası T.D.'nin cinsel istismarına uğradı. S.D., kendisini öpmek isteyen amcasına gitmesini aksi takdirde bağıracağını söyledi. Bu sırada olup biteni S.D.'nin ablası gördü. Ablasına yaşadıklarını anlatırken, annesi de durumdan haberdar oldu. S.D.'nin ailesinin şikayeti üzerine T.D., polis tarafından gözaltına alındı. Olayın ortaya çıkmasından sonra T.D.'nin kuzeninin kızı N.K., kendisine de cinsel istismarda bulunduğunu ailesine anlattı. N.K.'nin ailesi de T.D.'den şikayetçi oldu. T.D. geçen 21 Ekim'de tutuklandı. T.D, hakkında Nazilli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, iki çocuğa nitelikli cinsel istismarda bulunmak ve hürriyetinden yoksun kılmak suçlarından 39 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Davanın ikinci duruşması geçen 21 Temmuz'da görüldü. Duruşmaya, tutuklu sanık T.D., mağdur çocuklar S.D. ve N.K. ile yakınları, tarafların avukatları katıldı.
'ELLERİNİN BAĞLAYIP, PORNO FİLM İZLETMİŞ'
Duruşmada, pedagog ve aileleri eşliğinde mağdurlar S.D. ve N.K.'nin ifadelerine başvuruldu. S.D., duruşmada kendisine cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen amcası T.D. ile karşılaştığında gözyaşlarını tutamadı. S.D.'nin isteği üzerine hakim duruşma salonunu boşalttı. Pedagog eşliğinde ifade veren S.D., amcasının 5 yıl boyunca kendisine cinsel istismarda bulunduğunu belirtip, ellerini bağlayarak porno film izlettiğini anlattı. N.K. de pedagog eşliğindeki ifadesinde T.D.'nin kendisine 5 yıl boyunca cinsel istismarda bulunduğunu söyledi.
Sanık amca T.D. duruşmadaki ifadesinde suçunu itiraf etti.
Mahkeme heyeti, sanık T.D.'nin tutuklunun halinin devamına karar vererek, diğer tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.
- Aydın'da akılalmaz olay!Kredi kartlarında yeni dönem 17 Ağustos'a başlıyorKız kardeşini öldürdü! Canlı yayınladıErdoğan'ın Lozan mesajında dikkat çeken sözler!Öğrencilerin konaklama alanlarında yeni dönem!Uyuşturucu satıcısı: Vatanı kurtardık aslanım, vatanıİtirafçı olup örgütün şifrelerini verdi!ASELSAN’ın geliştirdiği yerli 4.5G teste başladıTBMM iç tüzüğü değişiyor! İşte köklü değişikliklerEmri o vermişti! Resmen duvar ördüler
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
- "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
İmsak 03:56 Güneş 05:45 Öğle 13:18 İkindi 17:12 Akşam 20:37 Yatsı 22:18
- 34°C Adana
- 37°C Adıyaman
- 29°C Afyon
- 30°C Ağrı
- 29°C Amasya
- 30°C Ankara
- 34°C Antalya
- 22°C Artvin
- 38°C Aydın
- 35°C Balıkesir
- BIST: 106.813 -0.03
- Altın: 143,516 0.58
- Dolar: 3,5538 0.48
- Euro: 4,1355 0.35
Aydın'da akılalmaz olay!
Nazilli'de yaşayan S.D., 2016 yılında ailesiyle gittikleri babaannesinin evinde, iddiaya göre gece yarısı yatağına gelen amcası T.D.'nin cinsel istismarına uğradı. S.D., kendisini öpmek isteyen amcasına gitmesini aksi takdirde bağıracağını söyledi. Bu sırada olup biteni S.D.'nin ablası gördü. Ablasına yaşadıklarını anlatırken, annesi de durumdan haberdar oldu. S.D.'nin ailesinin şikayeti üzerine T.D., polis tarafından gözaltına alındı. Olayın ortaya çıkmasından sonra T.D.'nin kuzeninin kızı N.K., kendisine de cinsel istismarda bulunduğunu ailesine anlattı. N.K.'nin ailesi de T.D.'den şikayetçi oldu. T.D. geçen 21 Ekim'de tutuklandı. T.D, hakkında Nazilli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, iki çocuğa nitelikli cinsel istismarda bulunmak ve hürriyetinden yoksun kılmak suçlarından 39 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Susurluk kazası yıllar sonra film oluyor
- Kovulmuştu! İşte Değirmenci'nin yeni işi
- Saldırıya uğrayan doktor konuştu! İstifa etti mi?
- Tek seferde 17 yavru doğurdu!
- Türk kadını dünya literatürüne girdi!
- Cinayetin altından çıkan kan donduran detay
- Denizden böyle çıkarıldı! Kimse beklemiyordu ama..
- Gerilla annesi olmak istiyordu! Bakın ne oldu
- Denize atılan bidondan çıktı! Değeri 5 milyon dolar
- 401 no'lu odada intikam randevusu!
- Bakan Soylu talimat verdi: 81 ilde başlatıldı
- Maden ocağında göçük! Acı haber geldi...
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.