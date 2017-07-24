24 Temmuz 2017 Pazartesi29 Şevval 1438
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Yolda çıplak yürüyünce gözaltına alındı

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ÇORUM'da cadde üzerinde çırılçıplak yürüyen bir kişi, polis tarafından gözaltına alındı.
Yolda çıplak yürüyünce gözaltına alındı
Yolda çıplak yürüyünce gözaltına alındı Yolda çıplak yürüyünce gözaltına alındı Yolda çıplak yürüyünce gözaltına alındı

Çorumun en işlek yerlerinden olan Cemilbey Caddesi üzerinde dün akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen bir kişi, çıplak olarak yürümeye başladı. Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında bir süre yürüyen adamı, ihbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri yakaladı. Akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen ve adı açıklanmayan kişi, ambulansla Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.

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