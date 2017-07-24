24 Temmuz 2017 Pazartesi29 Şevval 1438
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Canan Karatay'dan kritik uyarı geldi!

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Canan Karatay'dan patates kızartması için kritik uyarı geldi. Karatay, kesinlikle kızartma yenmemeli uyarısında bulundu.
Canan Karatay'dan kritik uyarı geldi!
Canan Karatay'dan kritik uyarı geldi! Canan Karatay'dan kritik uyarı geldi! Canan Karatay'dan kritik uyarı geldi!

Patates kızartması en sevilen yiyeceklerden. Ketçap, mayonez ve hardalla lezzeti daha da artıyor. Ancak Profesör Canan Karatay'dan bir uyarı var. Karatay'a göre çocuk ya da yetişkin, hiç kimse patates kızartması yememeli.

"BAĞIMLILIK YAPIYOR"

İç hastalıkları Uzmanı Canan Karatay, anne babalara seslenip şu uyarıda bulundu:

"Çocuklar elinde kızartmayla doğmadı. O kızartmaya siz alıştırdınız. Alıştırmayın. Kızardığı zaman trans yağlar meydana geliyor bu bir. Bir de ketçap bağımlılık yapıyor. Patatesi sevmiyorlar, ketçaptaki bağımlılık maddesini seviyorlar, farkında değiller. Eğer patates lezzetliyse neden ketçap döküyorlar, oturup patatesi yesinler. Ama kızartma kesinlikle olmaz."

"BUĞULAMA YAPIN"

Patatesi sağlıklı yemenin mümkün olduğunu anlatan Karatay, "Bizim patates salatımız vardır. Haşlanıp yapılabilir buğulama yapılabilir. Ama kızartıp üstüne de ketçap döküp yerseniz o tehlikeli" dedi. 

Karatay, içindeki yüksek miktardaki gluten ve nişastaya dikkat çekerek, şeker hastaları ve  gluten hassasiyeti bulunanların patates tüketmemesi gerektiğini kaydetti.

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