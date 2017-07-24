24 Temmuz 2017 Pazartesi29 Şevval 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
  • "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:56Güneş 05:45Öğle 13:18İkindi 17:12Akşam 20:37Yatsı 22:18
    • 34°C Adana
    • 37°C Adıyaman
    • 29°C Afyon
    • 30°C Ağrı
    • 29°C Amasya
    • 30°C Ankara
    • 34°C Antalya
    • 22°C Artvin
    • 38°C Aydın
    • 35°C Balıkesir
  • BIST: 106.813 -0.03
  • Altın: 143,516 0.58
  • Dolar: 3,5538 0.48
  • Euro: 4,1355 0.35

Kız kardeşini öldürdü! Canlı yayınladı

»
'Kız kardeşimi öldürdüm, ama umrumda değil' Bu sözler ABD'de yaşayan 18 yaşındaki bir genç kıza ait. Obdulia Sanchez isimli genç kız, kardeşini öldürdüğü korkunç görüntüleri sosyal medyadan canlı yayınladı.
Kız kardeşini öldürdü! Canlı yayınladı
Kız kardeşini öldürdü! Canlı yayınladı Kız kardeşini öldürdü! Canlı yayınladı Kız kardeşini öldürdü! Canlı yayınladı

Obdulia Sanchez kız kardeşi Jacqueline'i öldürdüğü anları büyük bir soğuk kanlıklıkla yayınladı. Otomobil ile yaptığı kazada kız kardeşinin ölümüne neden olan genç kız, araçtan inip yerde kanlar içinde yatan 14 yaşındaki Jacqueline'i tutup defalarca salladı. Her şeyi Instagram'dan canlı yayınlayan Obdulia Sanchez bir de 'Kız kardeşimi öldürdüm, ama umrumda değil' dedi. 

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Los Banos'ta yaşanan olayın ardından polis alkollü araç kullanmak suçundan 18 yaşındaki Obdulia'yı tutukladı. 

Canlı yayının başında genç kız aracı kullanırken yüksek sesle şarkı söyleyerek, kameraya doğru normal br şekilde konuşuyor. Sonra birden araç dikenli tellerin üstünden geçerek yuvarlanıyor ve tarla gibi bir alanda duruyor. 

"Kız kardeşimi öldürdüm ama umrumda değil"

Daha sonra ise aracın dışında yerde kanlar içinde yatan Jacqueline ve başında durup yayında konuşan ablası Obdulia görülüyor. Obdulia kız kardeşine çaprtıktan sonra ise şu sözleri söylüyor "Kız kardeşimi öldürdüm, ama umrumda değil. Biliyorum hapse gireceğim, ama umrumda değil. Üzgünüm bebeğim". 

Obdulia şimdi alkollü araç kullanırken cinayete sebep olma suçundan Merced Şehir Hapishanesi'nde tutuluyor. Kazada aracın içinde bulunan bir diğer yolcu 14 yaşındaki Fresno Bee ağır yaralı halde kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Fresno kazada ölen Jacqueline'in emniyet kemeri takmadığını söyledi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Kız kardeşini öldürdü! Canlı yayınladıKız kardeşini öldürdü! Canlı yayınladı'Kız kardeşimi öldürdüm, ama umrumda değil' Bu sözler ABD'de yaşayan 18 yaşındaki bir genç kıza ait. Obdulia Sanchez isimli genç kız, kardeşini öldürdüğü korkunç görüntüleri sosyal medyadan canlı yayınladı.
Flaş açıklama! Müslümanlarla savaşın eşiğindeyizFlaş açıklama! Müslümanlarla savaşın eşiğindeyizİsrail eski Dışişleri Bakanı Tzipi Livni, Mescid-i Aksa geriliminin ardından İsrail'in bütün Müslüman dünyayı karşısına aldığını söyledi.
İsrail'den ilginç hamle!İsrail'den ilginç hamle!İsrail Dışişleri Bakanlığı Ürdün'deki İsrail Büyükelçiliği'nde bıçaklı saldırıya uğradıktan sonra 2 Ürdünlüyü öldüren İsrailli güvenlik görevlisinin yargılanmamasını istedi.
İsrailli bakandan küstah Mescid-i Aksa açıklaması!İsrailli bakandan küstah Mescid-i Aksa açıklaması!İsrail Bölgesel İşbirliği Bakanı Tzachi Hanegbi, Mescid-i Aksa'nın etrafına yerleştirilen metal dedektörlerin kaldırılmayacağını açıkladı.
Alman vekilden 'Türkiye' talebiAlman vekilden 'Türkiye' talebiAlmanya Federal Meclis Savunma Komisyonu Başkanı Sosyal Demokrat Partili (SPD) Wolfgang Hellmich Alman hükümetine Türk tarafına baskıyı artırması çağrısında bulundu.
Batı'yı korkutan rapor! İflasın eşiğindeler...Batı'yı korkutan rapor! İflasın eşiğindeler...Pentagon ve ABD ordusuna bağlı birimlere danışılarak üretilen bir rapor, Batı merkezli küresel sistemin iflasın eşiğinde olduğunu ortaya koydu.
  • İbadete yasak turistlere açık!24 Temmuz 2017 Pazartesi 12:49
  • Sebastian'dan Türkiye çağrısı! Casusları savundu24 Temmuz 2017 Pazartesi 12:47
  • Bugün sorgulanacak!24 Temmuz 2017 Pazartesi 12:46
  • Ukrayna açıkladı: O ülkeden kritik hamle!24 Temmuz 2017 Pazartesi 12:45
  • 16 yaşındaki Alman terörist:Eve dönmek istiyorum24 Temmuz 2017 Pazartesi 12:43
  • Katar krizinde son perde! Suudi Kralı kızdıracak arıza24 Temmuz 2017 Pazartesi 11:20
  • Dünyaya 100 bin tonluk mesaj! Korkuyla el sıkışın24 Temmuz 2017 Pazartesi 10:50
  • Batı'yı korkutan rapor! İflasın eşiğindeler...24 Temmuz 2017 Pazartesi 10:06
  • Teröristlere maaş! Banka kartı bile dağıtıldı24 Temmuz 2017 Pazartesi 10:04
  • İsrailli bakandan küstah Mescid-i Aksa açıklaması!24 Temmuz 2017 Pazartesi 10:03
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri