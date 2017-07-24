Kız kardeşini öldürdü! Canlı yayınladı

'Kız kardeşimi öldürdüm, ama umrumda değil' Bu sözler ABD'de yaşayan 18 yaşındaki bir genç kıza ait. Obdulia Sanchez isimli genç kız, kardeşini öldürdüğü korkunç görüntüleri sosyal medyadan canlı yayınladı.

Obdulia Sanchez kız kardeşi Jacqueline'i öldürdüğü anları büyük bir soğuk kanlıklıkla yayınladı. Otomobil ile yaptığı kazada kız kardeşinin ölümüne neden olan genç kız, araçtan inip yerde kanlar içinde yatan 14 yaşındaki Jacqueline'i tutup defalarca salladı. Her şeyi Instagram'dan canlı yayınlayan Obdulia Sanchez bir de 'Kız kardeşimi öldürdüm, ama umrumda değil' dedi.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Los Banos'ta yaşanan olayın ardından polis alkollü araç kullanmak suçundan 18 yaşındaki Obdulia'yı tutukladı.

Canlı yayının başında genç kız aracı kullanırken yüksek sesle şarkı söyleyerek, kameraya doğru normal br şekilde konuşuyor. Sonra birden araç dikenli tellerin üstünden geçerek yuvarlanıyor ve tarla gibi bir alanda duruyor.

"Kız kardeşimi öldürdüm ama umrumda değil"

Daha sonra ise aracın dışında yerde kanlar içinde yatan Jacqueline ve başında durup yayında konuşan ablası Obdulia görülüyor. Obdulia kız kardeşine çaprtıktan sonra ise şu sözleri söylüyor "Kız kardeşimi öldürdüm, ama umrumda değil. Biliyorum hapse gireceğim, ama umrumda değil. Üzgünüm bebeğim".

Obdulia şimdi alkollü araç kullanırken cinayete sebep olma suçundan Merced Şehir Hapishanesi'nde tutuluyor. Kazada aracın içinde bulunan bir diğer yolcu 14 yaşındaki Fresno Bee ağır yaralı halde kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Fresno kazada ölen Jacqueline'in emniyet kemeri takmadığını söyledi.