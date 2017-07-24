24 Temmuz 2017 Pazartesi29 Şevval 1438
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Bitcoin'de flaş gelişme! Fiyatı yüzde 175 artmıştı..

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Bitcoin'de flaş gelişme! Fiyatı yüzde 175 artmıştı..
Singapur merkezli bir şirket, sanal paraların kredi kartlarıyla harcanmasını mümkün kılacak bir teknoloji geliştirdi.
Bitcoin'de flaş gelişme! Fiyatı yüzde 175 artmıştı.. Bitcoin'de flaş gelişme! Fiyatı yüzde 175 artmıştı.. Bitcoin'de flaş gelişme! Fiyatı yüzde 175 artmıştı..

Sene başından bu yana yaklaşık yüzde 175 artarak 3 bin dolar sınırına dayanan sanal paraBitcoin, gerçek hayata geçiyor.

Singapur merkezli bankacılık lisansına sahip girişim firması TenX, dijital paraları dolar, yen ve euro gibi kullanılmasını sağlayacak banka kartları üretiyor.

Her transferden yüzde 2 oranında kesinti alınan kartlardan bugüne kadar 10 bin adet sipariş verildi. Yıllık 2 bin dolar harcama limiti koyulan kartların limiti de gerekli koşullar sağlandığında yükseltilebiliyor.

Şirketin geliştirdiği, dijital cüzdanları Visa karta bağlayan özel bir uygulamayla kullanıcı, bir kafe ya da restoranda ödemesini Bitcoin'le yaparken, karşı tarafın kasasına yerel para birimi giriyor.

Bir röportajında "Gece ve gündüz gibi olan iki dünyayı birleştiriyorsunuz" TenX kurucularından Julian Hosp, transferlerin anında gerçekleştiğini ve "dönüştürme ücreti" ödenmediğini söyledi.

Şimdilik sekiz dijital parayı destekleyen uygulamada bu sayıyı, 11'e çıkartmak planlanıyor. Yaklaşık 100 bin dolar değerindeki aylık para transferinin 2018'de 1 milyon kullanıcı ile 100 milyon dolara çıkması  öngörülüyor.

BITCOIN İÇİN 'BÖLÜNME' TARTIŞMALARI

Son dönemde Bitcoin altyapısı, hızlı büyümesine ayak uyduramayınca her bir işlemin maliyeti 83 cent’e kadar çıkmış ve bu nedenle de Bitcoin madencileri farklı çözümler üretme yoluna gitmişti.

Haziranda rekor seviyeye ulaştıktan sonra bir miktar gerileyen Bitcoin'de aşırı talep nedeniyle oluşan işlem gecikmeleri, sanal para biriminin ikiye bölünmesi tartışmalarını gündeme getirdi.

Ancak daha sonra bitcoin alım-satım yoğunluğunu çok daha rahat şekilde karşılayacak Bitcoin Improvement Proposal 91'e (BIP91) destek verilmesiyle bölünme önlendi.

BLOOMBERG INTERNATİONAL

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