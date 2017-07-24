24 Temmuz 2017 Pazartesi29 Şevval 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
  • "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:56Güneş 05:45Öğle 13:18İkindi 17:12Akşam 20:37Yatsı 22:18
    • 29°C Adana
    • 34°C Adıyaman
    • 24°C Afyon
    • 20°C Ağrı
    • 24°C Amasya
    • 26°C Ankara
    • 30°C Antalya
    • 21°C Artvin
    • 31°C Aydın
    • 31°C Balıkesir
  • BIST: 106.711 -0.12
  • Altın: 143,532 0.59
  • Dolar: 3,5567 0.57
  • Euro: 4,1387 0.43

Netanyahu'dan sabır taşıran açıklama! Pişkince...

»
Netanyahu'dan sabır taşıran açıklama! Pişkince...
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Kudüs'te Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlalleri de içeren "güvenlik" politikalarıyla doğru olanı yaptıklarını öne sürdü.
Netanyahu'dan sabır taşıran açıklama! Pişkince... Netanyahu'dan sabır taşıran açıklama! Pişkince... Netanyahu'dan sabır taşıran açıklama! Pişkince...

İsrail'in 16 Temmuz'da Harem-i Şerif'in kapılarına koyduğu metal arama dedektörleri nedeniyle Kudüs'te başlayan gerginlik devam ederken Netanyahu'dan yeni bir yazılı açıklama geldi.

İşgal altındaki Doğu Kudüs ve Mescid-i Aksa'da uyguladığı politikaları savunan Netanyahu, "Tapınak Tepesi'nde (Harem-i Şerif), Kadim Kudüs'te ve tüm şehirde güvenliği sağlamak için doğru şeyi yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Netanyahu, bu bağlamda gelişmeleri değerlendirmek üzere İsrail güvenlik kabinesinin yeniden toplanacağını belirtti. 

ÜRDÜN İLE KRİZ

Binyamin Netanyahu, yazılı açıklamasında Ürdün'ün başkenti Amman'daki İsrail Büyükelçiliği'nde düzenlenen saldırı sonrası iki ülke arasında ihtilafa neden olan İsrailli güvenlik görevlisinin durumuna da değindi.

İsrail Başbakanı, "Ürdün'deki büyükelçimiz Einat Shalin ile bu gece iki kez görüştüm ve konuyu iyi yönettiği izlenimini edindim. Güvenlik görevlimizi (Ürdün'den) İsrail'e getireceğimiz güvencesini verdim. Bu konularda tecrübeliyiz." ifadelerini kullandı.

İsrailli bir güvenlik görevlisinin dün akşam Amman'daki İsrail Büyükelçiliği'nde bıçaklı saldırıya uğradıktan sonra 2 Ürdünlüyü vurarak öldürdüğü bildirilmişti. 

İsrail yönetimi, güvenlik görevlisinin Viyana Sözleşmesi'ne göre "soruşturma ve yargılamadan muaf olduğunu" savunarak ülkesine gönderilmesini talep ediyor.

Yerel basına yansıyan bilgilere göre ise Ürdün, olayı kendisi soruşturmak istiyor ve İsrailli güvenlik görevlisini vermeyi reddediyor. 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Şok iddia! Yunanistan adalardaki camileri...Şok iddia! Yunanistan adalardaki camileri...BASAM Başkanı Sait, Yunanistan'ın ödenek aldığı halde adalardaki camileri onarmadığı, üstelik onarım bahanesiyle kapalı tuttuğunu söyledi.
Rusya'dan tepki çekecek PYD açıklamasıRusya'dan tepki çekecek PYD açıklamasıRusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov terör örgütü PYD'nin, bu ülkedeki diğer etnik grub ve mezheplerle eşit derecede çözüm sürecine katılması gerektiğini belirtti.
Alman Dışişleri Bakanı'ndan HDP açıklamasıAlman Dışişleri Bakanı'ndan HDP açıklamasıAlmanya Dışişleri Bakanı Steinmeier, HDP'ye yapılan terör operasyonunu eleştirerek, 'Türkiye'nin AB konusunda bir karar verme zamanı geldi' dedi.
Netanyahu'dan sabır taşıran açıklama! Pişkince...Netanyahu'dan sabır taşıran açıklama! Pişkince...İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Kudüs'te Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlalleri de içeren "güvenlik" politikalarıyla doğru olanı yaptıklarını öne sürdü.
Kız kardeşini öldürdü! Canlı yayınladıKız kardeşini öldürdü! Canlı yayınladı'Kız kardeşimi öldürdüm, ama umrumda değil' Bu sözler ABD'de yaşayan 18 yaşındaki bir genç kıza ait. Obdulia Sanchez isimli genç kız, kardeşini öldürdüğü korkunç görüntüleri sosyal medyadan canlı yayınladı.
Flaş açıklama! Müslümanlarla savaşın eşiğindeyizFlaş açıklama! Müslümanlarla savaşın eşiğindeyizİsrail eski Dışişleri Bakanı Tzipi Livni, Mescid-i Aksa geriliminin ardından İsrail'in bütün Müslüman dünyayı karşısına aldığını söyledi.
  • İsrail'den ilginç hamle!24 Temmuz 2017 Pazartesi 13:00
  • İsrailli bakandan küstah Mescid-i Aksa açıklaması!24 Temmuz 2017 Pazartesi 12:53
  • Alman vekilden 'Türkiye' talebi24 Temmuz 2017 Pazartesi 12:51
  • Batı'yı korkutan rapor! İflasın eşiğindeler...24 Temmuz 2017 Pazartesi 12:51
  • İbadete yasak turistlere açık!24 Temmuz 2017 Pazartesi 12:49
  • Sebastian'dan Türkiye çağrısı! Casusları savundu24 Temmuz 2017 Pazartesi 12:47
  • Bugün sorgulanacak!24 Temmuz 2017 Pazartesi 12:46
  • Ukrayna açıkladı: O ülkeden kritik hamle!24 Temmuz 2017 Pazartesi 12:45
  • 16 yaşındaki Alman terörist:Eve dönmek istiyorum24 Temmuz 2017 Pazartesi 12:43
  • Katar krizinde son perde! Suudi Kralı kızdıracak arıza24 Temmuz 2017 Pazartesi 11:20
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri