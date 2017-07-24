24 Temmuz 2017 Pazartesi29 Şevval 1438
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Karar çıktı! Trafik sigortası şirketlerine ceza...

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Karar çıktı! Trafik sigortası şirketlerine ceza...
Rekabet Kurulu, trafik sigortası pazarında faaliyet gösteren şirketler hakkında kararını verdi.
Karar çıktı! Trafik sigortası şirketlerine ceza... Karar çıktı! Trafik sigortası şirketlerine ceza... Karar çıktı! Trafik sigortası şirketlerine ceza...

Rekabet Kurulu, trafik sigortası pazarında faaliyet gösteren 32 teşebbüs ve Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği hakkında yürütülen soruşturma kapsamında idari para cezası verilmesine gerek olmadığına karar verdi.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan karara göre, söz konusu teşebbüsler ve Birlik hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Bu kapsamda tüm delil, bilgi ve belgeler, rapor, yazılı ve sözlü savunmalar değerlendiren Kurul, ilgili kural ihlal edilmediğinden idari para cezası uygulanmasına gerek olmadığını oy çokluğu ile kararlaştırdı.

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