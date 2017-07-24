24 Temmuz 2017 Pazartesi29 Şevval 1438
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Gizemli mesajın sırrı çözüldü

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Gizemli mesajın sırrı çözüldü
Geçtiğimiz haftalarda saptanan, gezegenimize 11 ışık yılı uzaklıkta bulunan Ross 128 isimli bir cüce yıldızdan gelen periyodik mesajlar için ilk açıklama geldi.
Gizemli mesajın sırrı çözüldü Gizemli mesajın sırrı çözüldü Gizemli mesajın sırrı çözüldü

Bilim dünyası bir haftadır 'Ross 128' isimli bir cüce yıldızdan gelen mesajları konuşuyor. Geçtiğimiz hafta Arecibo Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre bilim insanları, 12 Mayıs’ta devasa boyutlardaki radyo teleskoptan sinyaller aldıklarını duyurdu.

'UZAYLILAR DENMİŞTİ'

Konuyla ilgili Porto Riko Üniversitesi'nde görevli astrobiyolog "Neredeyse periyodik olarak sinyaller geliyor. Uzaylılar olabilir" demişti.

SIRRI BİR HAFTA SONRA ÇÖZÜLDÜ

SETI Berkeley Research Center'da görev alan bilim insanları gizemli sinyalleri çözdüklerini açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre, söz konusu sinyaller 'geostationary satellite'lardan (Dünya'dan yaklaşık 35 bin kilometre yukarıda bulunan ekvator hizasında dünya ile aynı hızda dönen uydular) geliyor.

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