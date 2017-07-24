24 Temmuz 2017 Pazartesi29 Şevval 1438
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Polis gözetiminde geldi! İki oğlunu toprağa verdi

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Çarşamba'da silahlı kavgada yaşamını yitiren iki kardeşin cenazesi toprağa verildi. Ölen kardeşlerin gözaltındaki babası da polis nezaretinde cenazeye katıldı.
Polis gözetiminde geldi! İki oğlunu toprağa verdi
Polis gözetiminde geldi! İki oğlunu toprağa verdi Polis gözetiminde geldi! İki oğlunu toprağa verdi Polis gözetiminde geldi! İki oğlunu toprağa verdi

Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ölen iki kardeşin cenazesi toprağa verildi. Terme Caddesi'nde aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan kavgada ölen Göktuğbey ve kardeşi Alptuğbey Tekcan'ın cenazeleri, Çarşamba Devlet Hastanesi morgundan alınarak Rıdvan Bey Camisi'ne getirildi.

İki kardeşin cenazesi öğle vakti kılınan namazın ardından Göğceli Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Güvenlik güçlerine teslim olan olayın şüphelilerinden Tekcan kardeşlerin babası Turan Tekcan da polis nezaretinde cenaze namazına katıldı. Ayakta durmakta güçlük çeken baba Tekcan, cenaze namazına kadar tabutların yanına getirilen sandalyede oturdu.

Olayda ölen Murat Aşar'ın cenazesinin ise ikindi vakti kılınacak namazın ardından Göğceli Mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

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Terme Caddesi'nde önceki gece aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi ölmüş, bir kişi yaralanmıştı. Olaya ilişkin 5 kişi gözaltına alınmıştı. 

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