24 Temmuz 2017 Pazartesi29 Şevval 1438
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Yunanistan'dan flaş karar! Geri dönüyor

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Yunanistan, yaklaşık 3 yılın ardından ilk kez tahvil ihracı için ihale açtığını açıkladı.
Yunanistan'dan flaş karar! Geri dönüyor
Yunanistan'dan flaş karar! Geri dönüyor Yunanistan'dan flaş karar! Geri dönüyor Yunanistan'dan flaş karar! Geri dönüyor

Atina Borsası'ndan yapılan açıklamaya göre Yunanistan, 5 yıllık devlet tahvilleri ihraç etmek ve 2019'da vadesi dolan tahvillerin takası için ihaleye çıkacak.

Açıklamada, ihale için BNP Paribas, Citigroup, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Goldman Sachs, HSBC ve Merrill Lynch olmak üzere 6 bankaya yetki verildiği belirtildi.

Vadesi 2019'da dolan yüzde 4,75 faizli tahvil senetlerinin takas edileceği ve 2022'de vadesi dolacak 5 yıllık yeni tahvillerin ihraç edileceği bildirildi. Yeni tahviller için faiz oranı ise piyasa koşullarına göre yarın belli olacak.

Kurtarma paketi programı altında olan Yunanistan, en son 2014 yılında piyasalardan borçlanmıştı.

Tahvil ihalesi, üçüncü kurtarma paketi programı Ağustos 2018'de sona erecek Yunanistan ekonomisinin bu tarihten sonra kendi ayakları üzerinde durabilmesi için ilk imtihan anlamına geliyor. 

Ülkenin, bu yılın ilk çeyreği sonu itibariyle toplam 310 milyar avroluk kamu borcu bulunuyor.

Yunanistan'ın kreditörleri ile geçen ay kurtarma paketinin ikinci gözden geçirme süreci üzerinde uzlaşma sağlanmasıyla, 8,5 milyar avroluk kredi dilimi serbest bırakılmıştı.

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