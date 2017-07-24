Alman Dışişleri Bakanı'ndan HDP açıklaması

Almanya Dışişleri Bakanı Steinmeier, HDP'ye yapılan terör operasyonunu eleştirerek, 'Türkiye'nin AB konusunda bir karar verme zamanı geldi' dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, Diyarbakır'da Emniyet Müdürlüğüne düzenlenen bombalı saldırıyı sert bir şekilde kınadı.

TÜRKİYE'NİN TERÖR TEHDİDİNE KARŞI KARARLI TUTUM SERGİLEME HAKKI VAR AMA...

Steinmeier, başkent Berlin'de temaslarda bulunan İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson ile yaptığı görüşmeden sonra düzenlenen ortak basın toplantısında, "Hiç kimse Türkiye'nin terör tehdidine karşı kararlı tutum sergileme hakkına karşı çıkamaz. Elbette hatırladığımız kanlı darbe girişimi de soruşturulmalı ve açıklığa kavuşturulmalıdır. Bunu, Türkiye'nin güneydoğusunda yaşanan ve bir çok Türk insanının hayatını kaybettiği korkunç saldırının ışığında da söylüyorum. Biz bu terör eylemini sert şekilde kınıyoruz." dedi.

TÜRKİYE'NİN AB KONUSUNDA KARAR VERME ZAMANI GELDİ

Türkiye'deki iç siyasi gelişmelerin yeni bir yüksek evreye geçtiğini belirten Frank-Walter Steinmeier, "Biliyorsunuz benim partim ve şahsen kendim de her zaman Türkiye'nin Avrupa'ya uzanan yolunun düzlenmesi için çaba harcadım. Zor zamanlarda da Türkiye'ye Avrupa kapısının açık tutulması için. Şimdi Türkiye'deki sorumluların, Türkiye ile AB ilişkilerinde ülkelerinin hangi yolu seçeceğine ve bunun ne anlama geleceğine karar vermesi zamanı geldi. Bunu Türkiye'nin buradaki temsilcisine, maslahatgüzarına da ileteceğimiz mesaj budur." diye konuştu.

Almanya Dışişleri Bakanı Steinmeier, Türkiye'deki gelişmelerin NATO'nun Türkiye'ye yönelik tutumunu değiştirip değiştirmeyeceği sorusuna karşılık, "Türkiye'nin sadece AB ile olan ilişkilerinde değil, diğer uluslararası kuruluşlarla ilişkilerinde de hangi yolu seçeceğine karar vermesi gerekir. Bu öncelikle Türkiye'nin bir görevi. Diğer yandan size açıkça söylemek de isterim ki bu bizim için de kolay bir karar değil. Çünkü, bir çok krizi dikkate almak durumundayız." şeklinde yanıt verdi.

Türkiye'de HDP'li milletvekillerinin tutuklanmalarını eleştiren Steinmeier, "Ancak unutmamalıyız ki Türkiye Ortadoğu'daki tüm kriz bölgelerinde etkili bir aktör. Dün de söylemiştim, Türkiye ile yapıcı bir ilişki arzuluyoruz. Bunu sadece Almanya için söylemiyorum. Muhtemelen İngiltere de kendisi için durumu böyle görüyor. Örneğin, Suriye'de yaşandığı gibi bazı krizleri yatıştırmak istiyorsak, Türkiye'ye ihtiyacımız var. Ancak buna sadece biz karar veremeyiz. Şimdi Ankara'da alınacak kararlar önemli."diye değerlendirmede bulundu.