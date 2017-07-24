24 Temmuz 2017 Pazartesi29 Şevval 1438
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Hükümetteki yeni görev dağılımı belli oldu

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Hükümetteki yeni görev dağılımı belli oldu
Yeni Hükümet Sözcüsü Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ oldu. Bozdağ, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından başbakan yardımcılarının görev dağılımını açıkladı.
Hükümetteki yeni görev dağılımı belli oldu Hükümetteki yeni görev dağılımı belli oldu Hükümetteki yeni görev dağılımı belli oldu

Kabine değişikliği sonrası ilk kez toplanan Bakanlar Kurulu'nda görev dağılımı yapıldı. Görev dağılımı sonrası yeni hükümet sözcüsü olan Bekir Bozdağ, Başbakan Yardımcılarının yeni görevlerini açıkladı.

BAŞBAKAN YARDIMCILARININ GÖREVE DAĞILIMI

Bakanlar Kurulu sonrası basın mensuplarını bilgilendiren Yeni Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, şunları söyledi;

"Bugünkü Bakanlar Kurulumuzun gündeminde yenilenen eğitim öğretim programlarının sunumu yapıldı. Diğer bir konu da hükümetimizin önümüzdeki 6 ay içinde yapacağı çalışmalara ilişkin değerlendirmeler. Önümüzdeki günlerde değerlendirmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Bugün Başbakan yardımcılarının görevlerine dair değerlendirme yapıldı. Buna göre, Milli Güvenlik Kurulu, MİT, TOKİ, TMSF ve Türkiye Varlık Fonu, Başbakanımıza bağlı olarak çalışacak.

Bekir Bozdağ, Hükümet Sözcülüğü, Danıştay, Diyanet, TRT ve AA, 

Mehmet Şimşek, Ekonomi konusu ve bankalar

Fikri Işık, Yatırımların koordinasyonu, Atatürk Dil ve Tarih Kurumu 

Recep Akdağ; Kıbrıs, AFAD, Yatırım Ajansı ile ilgili çalışmaları yürütecek.

Hakan Çavuşoğlu; Medeniyetler ittifakı, 100. yıl anma programı ile ilgili çalışmalar, Yurt Dışı Türkler ve Akbara Topluluklar Başkanlığı"

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