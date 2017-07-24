Rudaw televizyonuna konuşan Lavrov, "Suriyeli Kürtler (PYD/YPG), diğer etnik ve mezhepsel gruplarla aynı haklara sahip. Tüm etnik ve mezhepsel gruplar çözüm sürecinde yer almalı ve Suriye devleti çerçevesi içinde haklarının sağlanacağından emin olmalı" dedi.
24 Temmuz 2017 Pazartesi29 Şevval 1438
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Rusya'dan tepki çekecek PYD açıklaması
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov terör örgütü PYD'nin, bu ülkedeki diğer etnik grub ve mezheplerle eşit derecede çözüm sürecine katılması gerektiğini belirtti.
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