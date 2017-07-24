Şok iddia! Yunanistan adalardaki camileri...

Balkan Stratejik Araştırmalar Merkezi (BASAM) Başkanı Rifat Sait, yaptığı açıklamada, depremde Yunanistan'ın İstanköy Adası'nda Cezayirli Hasan Paşa Camisi'nin minaresinin yıkıldığını belirterek, cami ile ilgili bir süre önce Yunan yönetiminin gerekli izinlerin alınmasına rağmen restorasyon çalışmalarına başlamadığını ileri sürdü.
'YILLARDIR KAPALI TUTULUYOR'
Rifat Sait, şu iddialarda bulundu:
"Yunanistan yönetimi, adalardaki camileri restorasyon bahanesiyle çürümeye terk etti. Yunanlılar Avrupa Birliği fonlarından yararlandıkları halde yıllardır bölgede hiçbir restorasyon çalışması yapmıyorlar. Bu bir suç ve vebaldir. Türkiye’nin 'TİKA marifetiyle onarabiliriz' yardım talebine bile olumlu yaklaşmıyorlar. Yaklaşık 400 yıl Osmanlı hakimiyetinde kalan Rodos Adası'nda, Osmanlı döneminde yapılan camilerin neredeyse tamamı restorasyon gerekçesiyle yıllardır kapalı tutuluyor."
KURTOĞLU'NUN ÖLÜMÜ
Depremde hayatını kaybeden Sinan Kurtoğlu'nun ailesine baş sağlığı dileyen Sait, "İstanköy Adası depreminde vefat eden İzmirli Sinan Kurtoğlu için Yunan yönetimi sorumludur, tazminat gerekebilir." ifadelerini kullandı.