24 Temmuz 2017 Pazartesi29 Şevval 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
  • "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:56Güneş 05:45Öğle 13:18İkindi 17:12Akşam 20:37Yatsı 22:18
    • 29°C Adana
    • 34°C Adıyaman
    • 24°C Afyon
    • 20°C Ağrı
    • 24°C Amasya
    • 26°C Ankara
    • 30°C Antalya
    • 21°C Artvin
    • 31°C Aydın
    • 31°C Balıkesir
  • BIST: 106.711 -0.12
  • Altın: 143,532 0.59
  • Dolar: 3,5567 0.57
  • Euro: 4,1387 0.43

Azeri siyasetçiye FETÖ'den 3 yıl hapis!

»
Azeri siyasetçiye FETÖ'den 3 yıl hapis!
AFP haber ajansı, Azerbaycanlı Faig Amirov'un Azerbaycan'da FETÖ terör örgütü ile bağlantıları nedeniyle 3 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldığını duyurdu.
Azeri siyasetçiye FETÖ'den 3 yıl hapis! Azeri siyasetçiye FETÖ'den 3 yıl hapis! Azeri siyasetçiye FETÖ'den 3 yıl hapis!

Gülen’in kitaplarını bulundurduğu gerekçesiyle 2016'da gözaltına alınan muhalefetteki Azerbaycan Halk Cephesi Başkan Yardımcısı Faig Amirov, 'dini nefret yaratmakla' suçlanıyordu.

Azerbaycan'da terör örgütü FETÖ'yle bağlantılı olduğu gerekçesiyle daha önce tutuklanan Fraig Amirov, 3 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. 

Amirov’un avukatı Agil Layicov, müvekkili hakkında verilen cezayı temyize götüreceklerini söyledi. 

Amirov, gözaltına alınmasının ardından kitapların Azerbaycan'da yasak olmadığını, nefreti kışkırtma yönünde açıklamaları da olmadığını savunmuştu. Kitaplarının arabasına başkaları tarafından yerleştirildiğini öne sürmüştü 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Azeri siyasetçiye FETÖ'den 3 yıl hapis!Azeri siyasetçiye FETÖ'den 3 yıl hapis!AFP haber ajansı, Azerbaycanlı Faig Amirov'un Azerbaycan'da FETÖ terör örgütü ile bağlantıları nedeniyle 3 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldığını duyurdu.
Polis gözetiminde geldi! İki oğlunu toprağa verdiPolis gözetiminde geldi! İki oğlunu toprağa verdiÇarşamba'da silahlı kavgada yaşamını yitiren iki kardeşin cenazesi toprağa verildi. Ölen kardeşlerin gözaltındaki babası da polis nezaretinde cenazeye katıldı.
Almanya'dan şimdi de 'Gümrük Birliği' çıkışıAlmanya'dan şimdi de 'Gümrük Birliği' çıkışıAlmanya Ekonomi Bakanlığı'ndan Türkiye ile ilgili yeni bir açıklama yapıldı.
Aydın'da akılalmaz olay!Aydın'da akılalmaz olay!Aydın'ın Nazilli İlçesi'nde, şu an her ikisi de 14 yaşında olan kız yeğeni ile kuzeninin kızına 5 yıl boyunca cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan T.D 'nin davasına devam edildi.
Erdoğan'ın Lozan mesajında dikkat çeken sözler!Erdoğan'ın Lozan mesajında dikkat çeken sözler!Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lozan Barış Antlaşması'nın imzalanmasının 94. yıldönümü nedeniyle mesaj yayınladı.
Öğrencilerin konaklama alanlarında yeni dönem!Öğrencilerin konaklama alanlarında yeni dönem!Yeni yönetmeliğe göre, öğrencilere konaklama adına hizmet verecek işletmelerin yanı sıra ev sahipleri de il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinden ruhsat almak zorunda.
  • Uyuşturucu satıcısı: Vatanı kurtardık aslanım, vatanı24 Temmuz 2017 Pazartesi 15:20
  • İtirafçı olup örgütün şifrelerini verdi!24 Temmuz 2017 Pazartesi 15:12
  • Emri o vermişti! Resmen duvar ördüler24 Temmuz 2017 Pazartesi 14:40
  • Sakarya Valisi'nden o fotoğrafa açıklama!24 Temmuz 2017 Pazartesi 14:17
  • İstanbul'da polise rüşvet operasyonu!24 Temmuz 2017 Pazartesi 14:00
  • Ali Ünal'a iki kez ağırlaştırılmış müebbet talebi24 Temmuz 2017 Pazartesi 13:58
  • İBB'yi işgal edenlere müebbet24 Temmuz 2017 Pazartesi 13:57
  • FETÖ'nün aranan ismi kovalamacada polise çarptı24 Temmuz 2017 Pazartesi 13:40
  • Nobelli Aziz Sancar'a Türk asistan24 Temmuz 2017 Pazartesi 13:31
  • 32 bin sürücüye şok! Takibe alındılar24 Temmuz 2017 Pazartesi 13:20
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri