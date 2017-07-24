24 Temmuz 2017 Pazartesi29 Şevval 1438
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Mehmet Görmez görevden alındı mı? Erdoğan cevap verdi

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Mehmet Görmez görevden alındı mı? Erdoğan cevap verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez'in görevden alındığı yönündeki iddialarla ilgili soruya cevap verdi.
Mehmet Görmez görevden alındı mı? Erdoğan cevap verdi Mehmet Görmez görevden alındı mı? Erdoğan cevap verdi Mehmet Görmez görevden alındı mı? Erdoğan cevap verdi

Körfez turunun ardından Ankara'da basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in görevden alındığıyla ilgili iddialar hakkında ilk kez konuştu.

HENÜZ BÖYLE BİR ŞEY YOK AMA SAYIN BAŞKAN'IN BİR TALEBİ OLDU

Erdoğan konuyla ilgili bir soru üzerine şu ifadeleri kullandı:

Şu anda henüz böyle atılmış bir adım söz konusu değil fakat geleceğe yönelik Sayın Başkanın bu noktada farklı bir görevle devam şeklinde bir arzusu, talebi söz konusu.

Bu da tabii Sayın Başbakan ile görüşmek, değerlendirmek suretiyle verilecek bir karardır ama henüz Sayın Başkan görevinin başındadır. Ne görevden alma ne istifa, böyle bir şey söz konusu değildir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez ülkelerini kapsayan ziyaretlerini tamamlayarak yurda döndü.

Erdoğan, Esenboğa Havalimanında düzenlediği basın toplantısında, "Katar meselesinin çözümü noktasında neler yapabileceğimizi, ülke olarak nasıl katkıda bulunabileceğimizi birlikte istişare ettik. Öncelikle şu hususun altını tekrar çizmekte fayda görüyorum; elbette yıkmak kolay, yıkılanı yeniden inşa etmek ise her zaman çok zordur. Devletler arası münasebetlerde bu daha fazla süre ve zahmet ister. Son ziyaretimiz ve temaslarımızın istikrar ve karşılıklı güven iklimini yeniden inşa yolunda önemli bir adım olduğuna inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Katar'daki Türk Üssü konusu

Katar'daki Türk Üssü ile ilgili olarak da Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Üs konusu, gerek Suudi Arabistan gerekse Kuveyt'te gündeme gelmedi. Katar'da gündeme gelmesi tabii idi. Orada, daha neler yapabileceğimizi görüşme imkanımız oldu, bunları görüştük. Bir diğer yandan Katar'ın son dönemde özellikle takındığı bu olumlu tavır takdire şayandır." 

"Mescid-i Aksa tüm Müslümanların gözbebeğidir"

"Mescid-i Aksa'ya yönelik İsrail yönetiminin uyguladığı kısıtlamaların kabul edilemez olduğunu ifade ettik." diyen Erdoğan, "Müslümanların ibadet hakkını yok sayan, Mescid-i Aksa'nın kutsiyetini ihlal eden bu adımlar gerilimi daha da tırmandırmaktır. İbadetlerini yapmaya gelen Müslümanları teröristlerle eş tutmak büyük bir akıl tutulmasıdır." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail bu tür hukuk tanımazlıklarla sadece kendine değil tüm bölgeye zarar veriyor. Mescid-i Aksa, tüm Müslümanların gözbebeğidir. Kutsallarımızın ayaklar altına alınmasına sessiz ve tepkisiz kalamayız." dedi.

"Bir an önce İsrail yönetiminde aklıselimin galebe çalmasını temenni ediyoruz." diyen Erdoğan, "Kudüs'ü muhafaza için kurulan İslam İşbirliği Teşkilatının Zirve Dönem Başkanı olarak bir kez daha İsrail'i hukuka, yerleşik teamüllere ve insani değerlere uygun davranmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu'nun açıklamalarının kabul edilebilir hiçbir yanının olmadığını belirterek, "Bu evrensel hukuka, insan hakları beyannamesine, inanç özgürlüğüne, bu tür uluslararası altyapısı olan tüm bildirilere, belgelere ters bir harekettir." şeklinde konuştu.

Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Harem-i Şerif çok farklı, tüm dünyadaki Müslümanların burası ilk kıblesi. Buraya yönelik hepimizin bir sorumluluğu var. Bu sorumluluğun gereği yapılıyor. İşte bu, Birleşmiş Milletler'de, Güvenlik Konseyi'nde gündeme gelecektir. Şimdi eylül ayı yaklaşıyor, eylül ayında yine aynı şekilde gündeme gelecektir. İsrail, attığı bu adımlarla yanlışa gidiyor ve şunu da çok açık net söylüyorum, yalnızlığa gidiyor."

Diyanet İşleri Başkanı Görmez'in görevden ayrıldığı iddiaları

Diyanet İşleri Başkanı Görmez'in görevden ayrıldığı iddiaları ile ilgili olarak da Erdoğan, şunları kaydetti:

"Şu anda henüz böyle atılmış bir adım söz konusu değil fakat geleceğe yönelik Sayın Başkanın bu noktada farklı bir görevle devam şeklinde bir arzusu, talebi söz konusu. Bu da tabii Sayın Başbakan ile görüşmek, değerlendirmek suretiyle verilecek bir karardır ama henüz Sayın Başkan görevinin başındadır. Ne görevden alma ne istifa, böyle bir şey söz konusu değildir." 

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