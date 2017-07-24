24 Temmuz 2017 Pazartesi29 Şevval 1438
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NATO'dan flaş Konya önerisi

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in, Alman milletvekillerinin Konya'da bulunan Alman askerlerini ziyaretine ilişkin bir öneri sunduğu bildirildi.
NATO'dan flaş Konya önerisi
NATO'dan flaş Konya önerisi NATO'dan flaş Konya önerisi NATO'dan flaş Konya önerisi

NATO Sözcü Vekili Piers Cazalet, yaptığı açıklamada, Stoltenberg'in NATO çerçevesinde bir parlamenter grubunun Konya üssünü ziyaret etmesi teklifinde bulunduğunu belirtti.

Cazalet, bunun için Stoltenberg'in Alman ve Türk hükümet temsilcileriyle temasa geçtiğini kaydederek, herkes için kabul edilebilir bir çözüme en kısa zamanda ulaşmayı umut ettiklerini söyledi.

'MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ'

Alman Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri Meclis Grubu Savunma Politikaları Sözcüsü Henning Otte de yazılı açıklamasında, Stoltenberg'in önerisini memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

Otte, Stoltenberg'in inisiyatifiyle milletvekillerin NATO üslerini ziyaretine ilişkin konunun ortaklar arasında tümüyle çözülmesini ümit ettiğini aktardı.

'TÜRKİYE İLE NATO ARASINDA BİR KONU'

Yeşiller Partisi Meclis Grubu Eşbaşkanı Katrin Göring-Eckardt da Alman Haber Ajansına (DPA) yaptığı değerlendirmede, böyle bir ziyaretin NATO kapsamında yapılmasını doğru bulduğunu dile getirerek, "Bu, Almanya ile Türkiye arasındaki ikili bir konu değil, NATO ve Türkiye arasındaki bir konudur." ifadesini kullandı.

Alman makamlardan, Almanya Federal Meclisinin Savunma Komisyonu üyelerinin 17 Temmuz'da, NATO kapsamında Konya üssünde bulunan Alman askerlerini ziyaret etmek istediği ancak Türkiye'nin bu ziyaretin ertelenmesini talep ettiği bildirilmişti.

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