24 Temmuz 2017 Pazartesi29 Şevval 1438
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Mehmet Görmez kimdir, görevden alındı mı?

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Mehmet Görmez kimdir, görevden alındı mı?
Diyanet işleri Başkanı Mehmet Görmez ile ilgili dilden dile dolaşan görevden aldığı yönündeki iddialara son noktayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son noktayı koydu. Görmez görevden alındı mı? İşte cevabı..
Mehmet Görmez kimdir, görevden alındı mı? Mehmet Görmez kimdir, görevden alındı mı? Mehmet Görmez kimdir, görevden alındı mı?

Diyanet işleri Başkanı Mehmet Görmez ile ilgili dilden dile dolaşan görevden aldığı yönündeki iddialara son noktayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son noktayı koydu. Görmez görevden alındı mı? İşte cevabı..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in görevden alındığıyla ilgili iddialar hakkında ilk kez konuştu.

HENÜZ BÖYLE BİR ŞEY YOK AMA SAYIN BAŞKAN'IN BİR TALEBİ OLDU

Erdoğan konuyla ilgili bir soru üzerine şu ifadeleri kullandı:

Şu anda henüz böyle atılmış bir adım söz konusu değil fakat geleceğe yönelik Sayın Başkanın bu noktada farklı bir görevle devam şeklinde bir arzusu, talebi söz konusu.

Bu da tabii Sayın Başbakan ile görüşmek, değerlendirmek suretiyle verilecek bir karardır ama henüz Sayın Başkan görevinin başındadır. Ne görevden alma ne istifa, böyle bir şey söz konusu değildir.

Mehmet Görmez kimdir?

1959 yılında Gaziantep'te doğdu. İlk öğrenimini Nizip'te, orta öğrenimini Gaziantep İmam-Hatip Lisesinde tamamladı. 1983'te Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde yüksek öğrenime başladı. Bir yandan yüksek öğrenimini sürdürürken, diğer yandan önce Kırıkkale'de Kur'an kursu öğreticiliği, ardından Ankara'nın değişik semtlerinde imam-hatiplik ve vaizlik görevlerinde bulundu.

1987'de yüksek öğrenimini tamamlayıp Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Anabilim Dalında yüksek lisans yapmaya başladı. 1988'de bir yıl süreyle Kahire Üniversitesinde inceleme ve araştırmalarda bulundu. 1990'da "Musa Carullah Bigiyef, Hayatı, Fikirleri ve eserleri" adlı tezi ile yüksek lisansını tamamladı ve doktora çalışmasına başladı. 1994'te "Sünnet ve Hadisin Anlaşılması ve Yorumlanmasında Metodoloji Sorunu" adlı teziyle doktorasını bitirdi. Ayrıca doktora çalışması, 1995'te Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Birincilik Ödülü aldı.

1995-1997 yıllarında Ahmet Yesevi Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde dersler verdi. Diğer taraftan Anadolu Üniversitesi İlahiyat ön lisans programının hazırlanmasında görev aldı. 1997-1998 yıllarında inceleme ve araştırmalar yapmak üzere İngiltere'de bulundu. 1998'de yardımcı doçent, 1999'da doçent, 2006 yılında da profesör oldu. 2001-2003 yıllarında Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesinde dersler verdi. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi iken 13.08.2003'ten itibaren Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Prof. Dr. Mehmet Görmez, 11.11.2010 tarihinde Diyanet İşleri Başkanı olarak atandı.

Yayınlanmış birçok eseri bulunan Prof. Dr. Mehmet Görmez, evli ve üç çocuk babası olup Arapça ve İngilizce bilmektedir.

 

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