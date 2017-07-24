25 Temmuz 2017 Salı29 Şevval 1438
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ABD Savunma Bakanlığı'ndan yeni S-400 açıklaması

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Pentagon Sözcüsü Albay Jeff Davis, Türkiye'nin Rusya'dan alacağı S-400'lerle ilgili soruları cevapladı.
ABD Savunma Bakanlığı'ndan yeni S-400 açıklaması
ABD Savunma Bakanlığı'ndan yeni S-400 açıklaması ABD Savunma Bakanlığı'ndan yeni S-400 açıklaması ABD Savunma Bakanlığı'ndan yeni S-400 açıklaması

Pentagon'daki günlük basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Albay Jeff Davis, ABD Genel Kurmay Başkanı Joseph Dunford'ın, "Türkiye'nin Rusya'dan S-400füzelerini almasının kaygı verici olacağı" şeklindeki yorumuyla ilgili bir soruya cevap verdi.

"EKİPMANLARIMIZIN BİRBİRİYLE ÇALIŞMA KABİLİYETİNE SAHİP OLMASI GEREKİR"

Davis, konuyla ilgili "Türkiye bir NATO müttefikidir. Birlikte operasyon yaptığımız, tatbikatlar düzenlediğimiz ve ortak savunma konusunda birlikte çalışmaya hazır olduğumuz herhangi bir ortağımızda olmasını istediğimiz şey, ekipmanların birbiriyle karşılıklı çalışma kabiliyetine sahip olmasıdır" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE KENDİ KARARINI KENDİ VERME HAKKINA SAHİP AMA..."

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füzeleri almasını kendi açısından açıklama ve karar verme hakkına sahip olduğunu dile getiren Davis, Türkiye'nin ABD'nin araç ve cihazlarına entegre edebilecek ekipmana sahip olmasını beklediklerini kaydetti.

ABD TÜRKİYE'YE ALTERNATİF SUNDU MU?

ABD'nin bu konuda Ankara'ya herhangi bir alternatif sunup sunmadığına yönelik soruyu da cevaplandıran Davis, "özel görüşmelerin detaylarına girmek istemediğini" söyledi.

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