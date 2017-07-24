25 Temmuz 2017 Salı29 Şevval 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
  • "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:57Güneş 05:46Öğle 13:18İkindi 17:12Akşam 20:36Yatsı 22:16
    • 27°C Adana
    • 27°C Adıyaman
    • 17°C Afyon
    • 17°C Ağrı
    • 18°C Amasya
    • 17°C Ankara
    • 28°C Antalya
    • 21°C Artvin
    • 21°C Aydın
    • 17°C Balıkesir
  • BIST: 106.711 -0.12
  • Altın: 143,514 0.58
  • Dolar: 3,5567 0.57
  • Euro: 4,1387 0.43

Lozan Antlaşması 2023'te bitiyor mu?

»
Araştırmalar antlaşmanın bir bitiş tarihi olmadığını gösteriyor.
Lozan Antlaşması 2023'te bitiyor mu?
Lozan Antlaşması 2023'te bitiyor mu? Lozan Antlaşması 2023'te bitiyor mu? Lozan Antlaşması 2023'te bitiyor mu?

Türkiye'nin bağımsız ve egemen bir devlet olarak tanınmasını sağlayan Lozan Barış Antlaşması 24 Temmuz 1923'te imzalandı. Yani bugün anlaşmanın 94. yıl dönümü.

Antlaşma imzalandığından bu yana Türkiye'de nesilden nesile aktarılan komplo teorileri oldu.

Lozan hakkında yaptığı çalışmalarla tanınan Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Sevtap Demirci son dönemde fısıltı olarak dile getirilen "Lozan antlaşmasının 2023'te sona ereceği" iddiasına yanıt veriyor.

Demirci şunları söylüyor;

LOZAN'IN BİTİŞ TARİHİ YOK

"Hem Türkiye'de hem İngiliz arşivlerinde benim neredeyse görmediğim belge kalmadı.

Bu belgelerin hiç birisinde bu antlaşma 100 yıl sonra sona erecektir veya bir bitiş tarihi vardır diye bir şey yok."

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
9 terörist öldürüldü! Tepeye Türk bayrağı dikildi9 terörist öldürüldü! Tepeye Türk bayrağı dikildiHakkari'de 7 gün süren 'Şehit Piyade Yüzbaşı Murat Üçöz-1' operasyonunda PKK'lı 9 terörist etkisiz hale getirildi ve 2 terörist teslim oldu.
Zeytinburnu'nda saldırgan dehşeti!Zeytinburnu'nda saldırgan dehşeti!İstanbul'da, Zeytinburnu Yunus Emre Tıp Merkezi'ni basan saldırgan korku dolu anlar yaşattı. Saldırgan bazı çalışanları ve hastaları rehin aldı.
Mehmet Ali Ilıcak, randevu veren Erdoğan'a teşekkür ettiMehmet Ali Ilıcak, randevu veren Erdoğan'a teşekkür ettiFETÖ'ye yardımdan cezaevinde bulunan Nazlı Ilıcak'ın oğlu Mehmet Ali Ilıcak, Erdoğan'la görüşmesinin ayrıntılarını paylaştı.
FETÖ soruşturmasında Böken'e 15 yıla kadar hapis istemiFETÖ soruşturmasında Böken'e 15 yıla kadar hapis istemiFETÖ soruşturmasında tutuklanan eski TRT Haber ve Spor Dairesi Başkan Yardımcısı, TRT eski Haber Kanal Koordinatörü Ali Ahmet Böken hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı.
Lozan Antlaşması 2023'te bitiyor mu?Lozan Antlaşması 2023'te bitiyor mu?Araştırmalar antlaşmanın bir bitiş tarihi olmadığını gösteriyor.
NATO'dan flaş Konya önerisiNATO'dan flaş Konya önerisiNATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in, Alman milletvekillerinin Konya'da bulunan Alman askerlerini ziyaretine ilişkin bir öneri sunduğu bildirildi.
  • Mehmet Görmez görevden alındı mı? Erdoğan cevap verdi24 Temmuz 2017 Pazartesi 21:49
  • Azeri siyasetçiye FETÖ'den 3 yıl hapis!24 Temmuz 2017 Pazartesi 21:41
  • Polis gözetiminde geldi! İki oğlunu toprağa verdi24 Temmuz 2017 Pazartesi 21:12
  • Almanya'dan şimdi de 'Gümrük Birliği' çıkışı24 Temmuz 2017 Pazartesi 18:00
  • Aydın'da akılalmaz olay!24 Temmuz 2017 Pazartesi 16:50
  • Erdoğan'ın Lozan mesajında dikkat çeken sözler!24 Temmuz 2017 Pazartesi 16:00
  • Öğrencilerin konaklama alanlarında yeni dönem!24 Temmuz 2017 Pazartesi 15:40
  • Uyuşturucu satıcısı: Vatanı kurtardık aslanım, vatanı24 Temmuz 2017 Pazartesi 15:20
  • İtirafçı olup örgütün şifrelerini verdi!24 Temmuz 2017 Pazartesi 15:12
  • Emri o vermişti! Resmen duvar ördüler24 Temmuz 2017 Pazartesi 14:40
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri