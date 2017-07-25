KKTC bayrağı neden İsrail Bayrağı'na benziyor? Erbakan'dan Siyonistlere müthiş cevap

Milli Gazete yazarı Adnan Öksüz, "İki mavi şerit arasındaki altıgen!" başlıklı yazısında Kıbrıs ve İsrail bayraklarındaki çizgilerin ne anlama geldiklerini yazdı. Öksüz yazısında ayrıca Kıbrıs bayrağının çiziminde son noktayı kimin koyduğunu da yazdı.

Yavru vatan Kıbrıs'ın Rum zulmünden kurtarılmasında büyük payı olan Milli Görüş lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın Kıbrıs bayrağıyla ne gibi bir ilgisi var? Kıbrıs bayrağındaki kırmızı şeritler ve İsrail bayrağındaki mavi şeritler ne anlama geliyor? Milli Gazeteyazarı Adnan Öksüz, iki devletin bayrağındaki ince detayı yazdı.



"İki mavi şerit arasındaki altıgen!"



Hiç düşündünüz mü, Ortadoğu’nun çıbanbaşı, bölgenin şımarık çocuğu, süper sömürücü güçlerin ileri karakolu İsrail bayrağı neyi temsil ediyor?



Bu bayrak, iki mavi şerit arasındaki bir altıgenden oluşmakta. Resme baktığınız zaman zaten bu net olarak görülmekte.

Bu iki şerit Fırat ve Nil nehirlerini temsil etmektedir.



Filistinlilere yıllardır kan kusturan, topraklarını işgal eden Siyonistler, güya bu toprakların kendilerine ait olduklarını anlatmaya çalışmakta, bu bayrak ile... Bu kadar açık. O iki nehir arasını kendilerine vaat etmişler...



Geçtik…



Bir de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) ve bayrağının anlamına bakalım mı?



Dikkat; KKTC bayrağında da yine aynı Fırat ve Nil nehri şeritleri var ama bu sefer arasında İsrail altıgeni değil Türk ay yıldızı var...



Belki bilmeyeniniz vardır diye hatırlatmakta yarar görüyorum; KKTC bayrağına bu şekli veren bizzat Milli Görüş Lideri ve Refah-Yol Hükümeti Başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocadır.





Peki, ne anlatılmaya çalışılmıştır, bu bayrakla



“Burada, bu topraklar bizimdir” mesajını vermiştir, Erbakan.



Erbakan Hoca, aynı şekilde kendi imzasında da bu şeritlere yer vermiş ve arasına kendi ismini yazmıştır. “Ben yaşadığım sürece bu toprakları vermeyeceğim…” demiştir, Milli Görüş lideri.



***



Bir son not; katil devletin eski en üst düzey yetkilisi, katil Arial Şaron şöyle bir çıkarım yapmıştır: "Necmettin Erbakan Türkiye'de yarım dönem iktidar oldu, bizim planlarımızı 10 yıl aksattı. Eğer bir dönem kalsaydı biz planlarımızı uzun bir süre unutmak zorunda kalacaktık…"

