9 terörist öldürüldü! Tepeye Türk bayrağı dikildi

Hakkari'de 7 gün süren 'Şehit Piyade Yüzbaşı Murat Üçöz-1' operasyonunda PKK'lı 9 terörist etkisiz hale getirildi ve 2 terörist teslim oldu.

Hakkari'de 7 gün süren "Şehit Piyade Yüzbaşı Murat Üçöz-1" operasyonunda PKK'lı 9 teröristin etkisiz hale getirildiği, 2 teröristin teslim olduğu bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 3. Piyade Tümen Komutanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü özel harekat birliklerince 10 Temmuz 2017'de Yüksekova ilçesi, Buzul Dağları kuzeyi, Cilo Dağı, Urşe Yaylası-Cafer Gediği-Meydanı Belek mevkisinde gerçekleştirilen terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonun 7 gün sürdüğü belirtildi.



Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İnsansız hava aracı ve Hava Kuvvetleri destekli Şehit Piyade Yüzbaşı Murat Üçöz-1 müşterek operasyonu kapsamında toplam 9 terörist etkisiz hale getirilmiş, operasyon esnasında 2 terörist ise Zap Jandarma Karakol Komutanlığına silah ve teçhizatları ile birlikte teslim olmuştur.

Daha sonra yapılan arazi arama taramasında 60 adet el yapımı patlayıcı hazırlanabilecek miktarda düzenek ve malzeme, 81 milimetrelik havan nişangahı, 2 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet kannas keskin nişancı tüfeği, 2 adet el bombası, 6 adet şarjör ve 160 adet mühimmat ele geçirilmiştir."

3 BİN 468 RAKIMLI TEPEYE ÜS BÖLGESİ

Operasyonda güvenlik güçlerince 3 bin 468 rakımlı tepeye üs bölgesi kurulduğu kaydedilen açıklamada, "Operasyona katılan polis özel harekat ve jandarma özel harekat timleri 3468 rakımlı tepeyi üs bölgesi olarak inşa etmişlerdir.

Hakkari'de operasyon: Tepeye Türk bayrağı dikildi, 9 PKK'lı etkisiz hale getirildi.

Bu tepe bugüne kadar Türkiye'de üs bölgesi teşkil edilen en yüksek rakımlı tepe olmuştur." denildi.