Zeytinburnu'nda saldırgan dehşeti!

Akşam saatlerinde Zeytinburnu Yunus Emre Tıp Merkezin’e gelen bir kişi dehşet saçtı. Bilinmeyen bir nedenle tıp merkezini basan saldırgan hastane çalışanları ve hastalara korku dolu anlar yaşattı.
Çevreye ve çalışanlara tehditler yağdıran saldırgan büyük paniğe yol açtı.
Hızını alamayan gözü dönmüş saldırgan bina içindeki bazı çalışan ve hastaları da rehin aldı. Saldırgan 'üzerimde bomba var' diye bağırdı.
Korku dolu anların yaşanmasına neden olan saldırgan eylemini devam ettirdiği sırada vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede tedbir aldı. Etkisiz hale getirilen saldırgan polis merkezine götürüldü.
Saldırganının akli dengesinin yerinde olmadığına dair raporunun olduğu ortaya çıktı.
Polis merkezine götürülen saldırganın buradaki rahat tavrı dikkat çekti.
İstiklal