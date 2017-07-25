Gözünü Gazze’ye dikti

İsrail, Mısır ve BAE’nin tetikçisi Muhammed Dahlan, Ağustos ayında Gazze’de siyasete el koymaya hazırlanıyor. Gazze’yi Batı Şeria’dan kopararak Filistin’i parçalama ve Hamas’ı tasfiye görevi verilen Muhammed Dahlan, Mısır’ın Gazze’ye yönelik kara ablukasını kaldırma ve elektrik kesintilerinin azaltılması karşılığında Hamas ile Ağustos ayına kadar bir anlaşmaya varılacağını iddia etti.

Bu amaçla Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Gazze’de suni olarak ortaya çıkarılan elektrik krizini hafifletmek için sınırın Mısır tarafına yeni bir enerji santrali inşa edecek. AP ajansına konuşan Dahlan santral için 100 milyon dolar fon ayrıldığını ifade etti. İsrail’in denizden kuşattığı Gazze’ye kara ablukası uygulayan Mısır da Refah sınır kapısını insanlara ve mallara açacak. Bir anlaşma olması durumunda Dahlan en güvendiği adamlarını Gazze’ye göndererek iktidara el koyacak. Anlaşmanın hayata geçmesi halinde Mısır, Gazze’nin şalterini eline geçirmiş olacak.

MASADA OLMAZSA SİLAHLA

Dahlan, masada kazanamadığı takdirde Gazze’yi silahla işgale de hazırlanıyor. BAE ve Mısır’ın talimatıyla Gazze’de Hamas’ı iktidardan indirmek için harekete geçen Muhammed Dahlan diğer yandan daaskeri birlik kuruyor. Dahlan’ın yeni oluşumunda Fetih üyelerini kullandığı biliniyor.

ABBAS DAHLAN’A KARŞI

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Dahlan’ın Gazze planının gerçekçi olmadığını değerlendirdi. Mahmud Abbas’ın yardımcısı Azzam el-Ahmed, Dahlan’ın planının bir yere varamayacağını kaydetti. Gazze’ye yılda 1.2 milyar dolar ayırdıklarını kaydeden el-Ahmed, Dahlan’ın planının soyut olduğunu belirtti. Mahmud Abbas, İsrail’le kirli ilişkileri deşifre olan Dahlan’ı 2011’de hareketten ihraç etmişti. Dahlan’ın FKÖ lideri Yaser Arafat’ın zehirlenerek öldürülmesi, 2013 Mısır askeri darbesi ve Türkiye’de 15 Temmuz darbe girişiminde parmak izi bulunuyor.

Yeni Şafak