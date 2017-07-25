25 Temmuz 2017 Salı29 Şevval 1438
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Metin Külünk açıkladı! Vur emri verilmiş..

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İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, Ak Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk 'müşteki' sıfatıyla ifade verdi.
Metin Külünk açıkladı! Vur emri verilmiş..
Metin Külünk açıkladı! Vur emri verilmiş.. Metin Külünk açıkladı! Vur emri verilmiş.. Metin Külünk açıkladı! Vur emri verilmiş..

Darbe girişimi haberini alır almaz il başkanlığına gittiğini anlatan  Külünk, oradaki darbeci askerlere, il başkanlığını teslim etmeyeceklerini söylediğini aktardı.

Külünk, kitle yoğunlaşınca barikat kuran işgalciler karşısında, vatandaşlar iradelerini beyan edince askerlerle aralarında bir sürtüşme yaşandığını söyledi.

Olay yerindeyken silahla ateş edildiğini duymadığını ancak yanında  bulunan arkadaşlarının kendisine silah sıkıldığını söylediğini belirterek, "İçeri girmek için adım attığımızda askerlerin hattı yarıldı. Sanıklardan üsteğmen Muzaffer Dikencik gelip 'siz geçin' dedi. Yanımdaki yardımcımla içeri girdikten sonra barikat yarıldı ve il başkanlığını darbecilerin elinden aldık." diye konuştu.

Külünk, saat 23.25 sıralarında AK Parti İl Başkanı Selim Temurci ile görüştükten sonra bağlandığı radyo ve kanallarda "sokağa çıkın" çağrısı yaptığını  dile getirerek, bu sırada aradığı İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'la köprüye çıktığını söylediğini bildirdi.

BU İŞGAL GİRİŞİMİDİR

Olay gecesi saat 23.40'ta A Haber canlı yayınına bağlanarak, "Bu işgal girişimidir. Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini teslim etmeyeceğiz" dedikten sonra,  Asya kıtasındaki vatandaşların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konutunun  bulunduğu Kısıklı'ya, Avrupa yakasındaki vatandaşların da il binasına gelmesi  yönünde çağrı yaptığını ifade etti.

KIŞLANIZA DÖNÜN

Külünk, daha sonra il binasından aşağı indiğini belirterek, buradaki  askerlere, "Bu kalkışma hedefine ulaşamayacak. Siz şu anda anne ve babanıza karşı  silahla çıkmışsınız, kışlanıza dönün." dediğini anlattı.

Burada sürekli tansiyonun yükseldiğini, bu tansiyonu düşürerek süreci  yöneteceğini düşündüğünü ifade eden Külünk, rampa olan bölgede barikatla karşı  karşıya geldiklerini ve burada da sürekli "sakin olun" dediğini vurguladı.

Metin Külünk, sanıklardan Muzaffer Dikencik'in yanına gelerek,  "Tansiyon çok yüksek, bana 'vur' emri verilmiş. Emir verildi" dediğini  belirterek, şunları kaydetti:

"Muzaffer Dikencik, üniformasının önünü açarak, 'bu asker elbisemi çıkarma pahasına da olsa vatandaşıma kursun sıkmam' dedi. Ben de bunun üzerine  iki yanağından öptüm, teşekkür ettim ve size bir koridor açıp güvenli bir şekilde araçlara binip kışlaya gitmenizi sağlayacağım, çıkın ve birliğinize dönün' dedim. 

 Sonra üsteğmen Muzaffer, askerini korumak tedirginliği hissetti. Ona, 'araçlara ben bindireceğim' dedim. O da tereddüt ettikten sonra 'arka taraftan çıkalım'  dedi ve il binası kısa bir işgalin ardından tekrar teslim alındı. Vatandaşlarımız  il binasının bütün katlarına girmişti."

"CUMHURBAŞKANIMIZA ÇELİK YELEK GİYDİRMESİNİ SÖYLEDİM"

Tutuklu sanıklardan Muzaffer Dikencik'in "çıkıyoruz" demesinin  ardından, tekrar il binasına çıktığını anlatan Külünk, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımızın geleceği bilgisine ulaştım. Sonra koruma müdürünü  arayarak, Cumhurbaşkanımıza çelik yelek giydirmesini söyledim. Ardından köprüdeki  olaylar, Saraçhane ve diğer yerlerdeki durumu takip ediyorduk, köprüde durumun  çok vahim olduğunu gördüm. Emniyet Müdürünü aradım kendisi bana 'bunlar teslim  olmuyor' dedi. Ben de vatandaşlara sokağa çıkın çağrısı yaptık dedim."

Külünk, İl Başkanı Temurci'nin Cumhurbaşkanının Atatürk Havalimanı'na  geleceğini söylemesi üzerine, işgalcilerden aldıkları il binasından çıkarak  havalimanına gittiklerini aktardı.

"VUR EMRİNİN MUHATABI BENDİM"

Mahkeme Heyeti Başkanı Ali Öztürk'ün, "Şikayetçi misin, davaya katılma  talebin var mı?" diye sorması üzerine, Külünk "şikayetçiyim ve katılma talebim vardır." dedi. Külünk, "Bu planlı bir işgal girişimidir. Benim il binasına girişim engellenmiş, 'vur' emri verilmiş ve bu emrin oradaki doğrudan muhatabı benim, vatandaşların da il binasına girişleri engellenerek anayasal hakları bu işgalciler tarafından engellenmiştir. Milletvekili kimliğimin yanı sıra bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak da şikayetçiyim." diye konuştu.

Külünk, Mahkeme Heyeti Başkanı Öztürk'ün, oradaki askerleri teşhis  edip edemeyeceğini sorması üzerine, olay yerinde uzakta iki rütbeli daha  gördüğünü ancak Dikencik dışındaki diğer askerleri teşhis etmesinin zor olduğunu  söyledi.

"SAT KOMANDOLARI HALİÇ'TE BEKLİYORDU BİLGİSİ GELDİ"

Kendisine özel bir bilgi geldiğini ancak bunların teyide muhtaç  olduğunu ifade eden Külünk, "SAT timlerinden oluşan bir grubun Haliç'te  beklediğine dair teyide muhtaç özel bir bilgi aldım ama bunun tanığı değilim."  dedi.

Külünk, sanıkların ifadelerinde, "terör saldırısı olacağının söylendiğine" dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bunun doğruluğu mümkün değildir, İçişleri Bakanı, Başbakan,  Cumhurbaşkanının bilgisi dışında bir grup öğlen saatlerinde toplantı yapıyor,  içtima alıyor, bir kısmına ihtiyaç duyulma ihtimaline karşı izin verilip,  raporlar aldırılıyor. Kalkışmanın planlı olduğu çok açık. Muzaffer Dikencik'in  paniklemiş ve bir büyük yanlışın içinde olduğunu hissettim. Bu planlı bir  kalkışmadır ve saati de 03.00 olarak planlanmıştı."

Duruşmada söz alan bazı sanıklar da Külünk'e teşekkür ederek, olay  gecesi sağ salim bölgeden ayrılmalarında büyük emeğinin olduğunu söyledi.

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